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«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным

16 марта
2019 год

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16 марта 2019
Агата Муцениеце и ее 3-летняя дочь Мия стали гостьями нового выпуска шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной», где актриса в подробностях рассказала о всех аспектах семейной жизни.

«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным

Агата призналась, что хотела бы себе такого отца, как ее муж Павел Прилучный. По ее словам, он идеальный отец. У пары двое детей – сын Тимофей и дочь Мия, но супруг уговаривает актрису завести еще одного ребенка.

«Паша хочет еще одного ребенка, но я что-то пока не знаю. Я хочу этот год посвятить карьере. Мне кажется, что в наш век никогда не бывает поздно. Ты можешь опоздать и не увидеть 3-летний возраст своего ребенка. Когда она кормит куклу и когда она очень трогательная маленькая девочка, а с карьерой ты не опоздаешь», - сказала Муцениеце.

Несмотря на эту идиллию в семье актеров нередко происходят серьезные конфликты. В июне прошлого года Прилучный и Муцениеце чуть не развелись. Актриса призналась, что супруг довольно часто во время ссор запугивает ее расставанием.

«Я уже начинаю все это списывать на 7-летний кризис в отношениях. Мы зацепились за какую-то мелочь. И потом все началось как снежный ком. А у Паши есть такая привычка - сказать сразу «развод». Я подумала, что раз он так говорит, то я его проучу и мы реально разведемся. Даже если мы потом снова поженимся, пусть знает, что такими словами кидаться нельзя», - поделилась Агата.

«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным

По словам Муцениеце, зачастую подобные конфликты в их семье случаются из-за ревности.

«Она у нас всегда есть, да. Чаще ревнует Паша. Я как девочка не то, чтобы флиртую, но есть у меня немножко такое, что я поулыбаюсь, посмеюсь».

Однако приступы ревности со своей стороны Агата отрицает. По ее словам, она довольно спокойно отностится к выходкам фанаток Прилучного, хотя он уже три раза за последние два месяца сменил номер телефона.

«Если ты захочешь изменить или уйти, не надо скрывать. Я не буду выносить мозг. Я просто отпущу», - объяснила Муцениеце.

Кстати, несколько часов назад появилась информация, что Павел Прилучный устроил дебош в одном из стриптиз-клубов Москвы. Сообщается, что актер вел себя неадекватно и кричал, что уже почти не женат.

«Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек с собой. В общем, мерзкий тип очень», - заявил сотрудник заведения, который предпочел остаться анонимным.

Однако и на эту информацию Агата Муцениеце отреагировала хладнокровно.

«Я не люблю слухи, даже не буду комментировать. Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по подобным вопросам можете мне даже не звонить, нам это неинтересно», - заявила актриса.
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«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным фотографии
«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным фотографии
«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным фотографии
«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным фотографии
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