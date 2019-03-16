Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова

Лента рассказывает о событиях 1999 года во время распада Югославии. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода миротворцев. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российский миротворческий корпус и силы НАТО. На фоне этих событий разворачивается личная драма командира спецгруппы Андрея Шаталова (Антон Пампушный), любимая девушка которого оказалась в числе заложников в аэропорту.