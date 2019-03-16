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Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова

16 марта
2019 год

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16 марта 2019
На днях в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж».

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова

Лента рассказывает о событиях 1999 года во время распада Югославии. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода миротворцев. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российский миротворческий корпус и силы НАТО. На фоне этих событий разворачивается личная драма командира спецгруппы Андрея Шаталова (Антон Пампушный), любимая девушка которого оказалась в числе заложников в аэропорту.

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова

Картину зрителям представила съемочная группа: режиссер Андрей Волгин, продюсер и актер Гоша Куценко, а так же исполнители главных ролей Антон Пампушный, Милена Радулович, Милош Бикович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Александр Сречкович, Роман Курцын, Светлана Чуйкина и многие другие.

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Роман Курцын

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Милош Бикович

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Антон Пампушный

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: режиссер Андрей Волгин

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Гоша Куценко со спутницей

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Гойко Митич

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Милена Радулович

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Светлана Чуйкина

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Александр Сречкович

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Равшана Куркова

Среди первых зрителей фильма были замечены Сергей Безруков, Мария Кожевникова, Александр Робак, Анатолий Белый, Екатерина и Александр Стриженовы, Александр Самойленко и другие.

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Карина Мишулина с мужем

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Анатолий Белый с супругой

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Рената Пиотровски

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Александр Робак

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Александр Самойленко с супругой

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Ольга Филиппова

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Екатерина Климова

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Екатерина и Александр Стриженовы

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Мария Кожевникова

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Сергей Безруков

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Анна Чапман

Москва - Косово: Равшана Куркова, Гойко Митич и Екатерина Климова
фото: Елена Захарова

«Балканский рубеж» в прокате с 21 марта 2019 года.

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