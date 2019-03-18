СМИ: Анджелина Джоли покидает Голливуд

На днях в National Enquirer появилась информация о том, что Анджелина Джоли
переезжает из родного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с целью построить карьеру театральной актрисы. Об этом изданию рассказала близкая знакомая актрисы.
По словам источника, после сложного и длительного развода
с Брэдом Питтом
актриса планирует начать жизнь с чистого листа. Но это не единственная причина смены профиля Джоли. Анджелина недовольна отношением к ней со стороны коллег в Голливуде. Даже во время бракоразводного процесса многие их с Брэдом общие друзья не поддержали ее. К тому же, Джоли перестала быть одной из самых востребованных актрис, деловые предложения актриса получает нечасто. Теперь Анджелина намерена покорять театральные подмостки на Бродвее.
Однако, если Джоли все-таки решится переехать, это значительно затруднит общение Бреда Питта с детьми. Это может сыграть Питту на руку, ведь судья уже не раз предупреждал Джоли, чтобы она не препятствовала общению детей с отцом. В противном случае, Анжелину могут лишить прав родительской опеки.