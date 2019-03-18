Настасья Самбурская показала ремонт в своей двухэтажной квартире

Затянувшийся ремонт не позволяет Настасье Самбурской
заселиться в свою квартиру, которую актриса приобрела два года назад. На днях она поделилась со своими подписчиками в Инстаграме снимками готовой гардеробной и дизайн-проектом своих апартаментов.
Это уже второй по счету ремонт в новой квартире. Недавно Настасья отказалась от услуг дизайнера, который занимался проектированием ее двухэтажных апартаментов с террасой. Актрисе не понравился итоговый вариант, и все пришлось переделывать.
Ремонт будет завершен в скором времени, а пока готова только гардеробная.