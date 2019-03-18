Мария Кожевникова вспомнила спортивное прошлое

Вчера на Первом канале стартовал новый проект «Русский керлинг», в котором звездные участники соревнуются не только в керлинге, но и в эрудиции. Актриса Мария Кожевникова
тоже приняла участие в съемках программы, сыграв в команде с Ольгой Хохлововой
, Инной Маликовой
и Анной Семенович
.
Спорт актрисе близок с детства. Ее отец Александр Кожевников - известный российский спортсмен-хоккеист, заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион Олимпийских игр, а сама Мария – мастер спорта по художественной гимнастике.
«Я сама спортсменка, и мне очень хотелось научиться играть в керлинг, но с тремя детьми сделать это оказалось не так-то просто. И вот, наконец... Мне нравится, что керлинг - тактический вид спорта, это некие шахматы с физическими усилиями. В старшем сыне чувствуются дедушкины гены: он занимается хоккеем и футболом, ему очень нравится спорт. Он просился пойти со мной на съемки. Так что я ему пообещала, что совсем скоро мы поедем играть в керлинг вместе»
, - рассказала Кожевникова.
«Русский керлинг» - адаптация международного проекта Curling Quiz. Согласно правилам, каждый правильный ответ на вопрос викторины дает артисту право запустить камень для керлинга максимально близко к центру «дома» - мишени. Победителем становится та команда, которая соберет больше всего камней в «доме». Ведущим программы стал Валдис Пельш
, а спортивным комментатором - Павел Занозин
.