«Не могли бы вы уже поскорее сдохнуть?»: Марк Хэмилл о радостях общения в соцсетях

26 марта в онлайн-кинотеатре ViP Play стартует 2 сезон сериала «Падение ордена», повествующего о конфликте Ордена Тамплиеров с королем Филиппом IV. Во втором сезоне шоураннерам удалось заполучить на одну из главных ролей легендарного Марка Хэмилла, известного широкой общественности по роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах». Хэмилл исполнил роль Талуса - учителя новобранцев, к которому попадает в поисках искупления согрешивший с королевой Лэндри дю Лозон (Том Каллен). Кино-Театр.ру отправился в Прагу, где проходили съёмки сериала, и принял участие в пресс-конференции, во время которой Хэмилл целый час смешил журналистов, рассказывая о своём персонаже, о специфическом общении с ненавистниками в Твиттере, о причинах возвращения в «Звёздные войны» и о многом другом.
Как-то мне пришлось дать характеристику фанатам «Звездных войн». И я сказал, что они очень пристрастны, догматичны, и им присуще чувство собственничества по отношению ко всему, что касается «Звёздных войн», ведь они вложили такое огромное количество времени в этих персонажей и в эти истории. И вдруг я осознал, что описываю самого себя. Всё то же самое можно сказать и обо мне.
О своих талантах и слабостях
В чём я хорош и в чём плох? Я неплохо учился в школе. Но мой брат - вот кто у нас Доктор Хэмилл. Гордость и успех семьи. Давайте признаем, наука ценится гораздо больше, чем искусство. Я очень общительный, мне нравятся люди. Думаю, если бы я не занимался тем, чем занимаюсь, я был бы учителем. У меня были учителя, которым я очень благодарен сейчас, хотя в то время даже не понимал важность их присутствия в моей жизни. В чём я плох? Математика. Умножение в уме. Забавно, я часто встречаю ребят, которые воспринимают меня как некую помесь Супермена с Санта-Клаусом или что-то в этом роде. Я всегда пытаюсь убедить их в том, что это всего лишь сложившийся образ, притворство. И что они могут достичь всего, чего хотят, если они действительно нацелены на это, и у них есть решительность, упорство и вера в себя.
В моем возрасте возможность провести день в пижаме - это успех. Околачиваться в саду со своими собаками и кричать детям, чтобы сгинули с твоей лужайки. Когда мне поступило предложение, я посмотрел первый сезон - просто так, для развлечения. И увлекся - меня перенесло в другое время и в другое место. На тот момент у меня сложилось романтизированное представление о Рыцарях Круглого стола, сэре Ланселоте и короле Артуре. Я насмотрелся классических голливудских фильмов в духе «Камелота» и «Айвенго». Но этот сериал показывал это время с совершенно другой стороны. Тут всё было таким грубым - речь же о времени высоких моральных устоев и ранней смертности, где 40-летний человек считался уже старым. Через 20 минут после начала просмотра я подумал, что надо соглашаться. Потому что мне нечасто поступают предложения подобного рода. Исторические драмы с преимущественно британским актерским составом. Единственная роль, из тех что у меня были, которую можно сравнить с этой - роль Моцарта в бродвейской постановке «Амадей».
Многие вещи делаешь просто потому, что никогда до этого ничего подобного ты не делал. Как, например, роль в «Большой красной единице» - я до этого никогда не играл в фильмах о Второй мировой войне. Ты ищешь какие-то проекты, которые бросают тебе вызов, выталкивают тебя из зоны комфорта. И роль в «Падении ордена» как раз из таких. Потому что персонаж-то не очень приятный. Резкий, ершистый, грубый. Мне элементарно польстило, что меня кто-то увидел в такой роли.
Я играю учителя новобранцев, что-то вроде инструктора по строевой подготовке, который тренирует новобранцев, делая из них тамплиеров. Он чем-то смахивает на сержанта из «Цельнометаллической оболочки».
Он очень набожный. Он действительно верит в то, что делает, и считает это правильным. И если так призадуматься, он тренирует людей, которые впоследствии должны стать палачами, действующими во имя Христа. Что мне представляется оксюмороном - разве Иисус не говорил что-то там про «не убей»? В сериале много различных конфликтных ситуаций, способствующей пониманию фигуры моего персонажа. В определенный момент нам дают какие-то обрывки из его прошлого, которые помогают лучше его понять. Почему он такой, какой есть.
О трудностях перевоплощения в средневекового рыцаря
Я очень много занимаюсь озвучкой анимационных фильмов и игр. Туда можно заявиться в шортах и майке, и всем будет наплевать. Впервые я осознал, во что ввязался, во время первой примерки костюма. Это был непрекращающийся поток деталей гардероба, слой за слоем: наплечники, плащ, ремень, меч, секира… и эти сапоги. Моя костюмерша, эта бедная женщина, выдохлась, просто пытаясь надеть на меня один сапог. Потом выяснилось, что грим занимает более часа ежедневно: там же несколько шрамов, борода, парик.
Мне пришлось брать уроки верховой езды. Я сказал: «У меня для вас хорошая новость - я как-то играл эксперта по конному спорту. Только это было в 1974, и с тех пор я больше не садился на лошадь». Но ко мне всё это быстро вернулось. Я не боюсь лошадей, я чувствую себя верхом вполне уверенно. К тому же, меня не заставляли трюкачить. Да и страховка бы не позволила. Они же не рассматривают тебя как личность, ты для них - перечень страховых рисков. У меня был дублер, который творил невообразимые вещи верхом на лошади. Они его выписали аж из Испании.
Об исцеляющей силе индустрии развлечений
Люди хотят бегства, чего-то причудливого, что заставит их забыть об их тоскливой работе, проблемных отношениях и о чём бы то ни было. Я уже говорил, что мой брат помогает людям решать их проблемы со здоровьем. У него висит сертификат на стене, который гласит, что моему брату можно разрезать людей и возиться в их внутренностях. Я как-то сказал ему, что могу лишь сыграть доктора. Но по сравнению с тем, что делает он, моя работа незначительна - все эти мультики и прочие глупые вещи. На что он ответил: «Ты знаешь, моим пациентам очень нужны такого рода «глупости», им нужно бегство от реальности».
Иногда я прихожу в госпитали, если у меня есть такая возможность, навещаю детишек. Каким бы чудовищным мучением не было видеть этих детей, столкнувшихся с невероятными проблемами со здоровьем, ты пытаешься сохранить свои истинные эмоции до поездки домой на машине. Вот где ты будешь раскисать. А когда ты сталкиваешься с этим… Лично я использую юмор висельника. Я говорю: «Что-то не похож ты на больного. Сдается мне, ты прикидываешься, чтобы прогулять школу. Спорим я положу тебя в армрестлинге?».
Из них торчат эти трубки, которые обвивают их с ног до головы, они прикованы к постели. Но они смеются. В такие моменты я чувствую, что это самая удовлетворительная сторона моей работы.
Об ингредиентах хорошего шоу
Наличие хорошей истории - это всё. «Нет на бумаге - нет на сцене». И, конечно, персонажи, с которыми вы можете себя ассоциировать, кому вы можете сочувствовать. И лично я люблю юмор. Даже в драмах. «Собачий полдень» - один из моих любимых фильмов. Люди забывают, до какой степени это смешной фильм. Неудачное ограбление - это так по-человечески! Или «Бонни и Клайд». Они ограбили банк, вышли на улицу и не могут вспомнить, где припарковали свою машину. Это бесценно. Потому что понятно каждому. Очевидно, я не имею в виду ограбление банка. Но я совершенно точно могу представить себе, каково это - забыть, где припарковался. Я помню, смотрел эпизод «Сайнфелда», полностью посвященный тому, как герои не могут найти свою машину на огромной парковке какого-то торгового центра. Вообще-то со мной случилось подобное. И на тот момент это было совсем не смешно. Со мной было еще четверо человек, и мы решили разделиться: ты идешь на этот этаж, ты на этот, а я пойду на тот, встретимся через 20 минут. Плохо кончилось. Потратили в районе 5-6 часов. В какой-то момент мы просто сели, будучи на грани истерики и еле сдерживая слёзы.
О доступных способах смены амплуа
Я в свое время отправился в Нью-Йорк, пытаясь вырваться из заколдованного круга одинаковых предложений. И на Бродвее я играл множество самых разнообразных ролей. Но потом ты возвращаешься в Лос-Анджелес, и там никто не знает, чем ты всё это время занимался. Им наплевать на Бродвей, они не обращают внимание на то, что там происходит. Затем я открыл для себя озвучку. Меня никогда не звали на роль Джокера в фильмах. Я недостаточно высок. Я должен был бы быть размером с Джеффа Голдблюма, не меньше. Что мне нравится в озвучке - они выбирают тебя ушами, а не глазами. Так что я играл русских персонажей, итальянских, австралийских, кокни, персонажей, говорящих на королевском английском. Наконец-то я добрался до акцентов! До этого я думал, что есть некий неписаный закон в Голливуде, согласно которому только Мерил Стрип позволено изображать акценты.
О британской экспансии Голливуда
Кстати, что это за ситуация такая с британскими актерами, которые заграбастали все американские роли? Этот британский Бэтмен, британский Супермен. Мы же не забираем себе роли всех британских супергероев!
Мы с Кэрри были на своего рода конвенции. И Джордж Лукас был там. Я пришёл с женой Мэрилу и с дочерью. Нас пригласили на обед с Лукасом, сказав, что было бы лучше отправить нашу дочь обедать отдельно с дочерью Джорджа, чтобы за столом были только я, Мэрилу, Кэри и Джордж. Нам сразу стало понятно, что что-то происходит. Мэрилу тогда предположила: «Интересно, не собирается ли Джордж сделать очередную трилогию?». Я просто рассмеялся и напомнил ей, что Лукас ясно дал всем понять, что он не будет больше этим заниматься. Я был уверен, что нас ждёт разговор об очередном промо, связанном со «Звездными войнами». То есть я открыто высмеял свою жену. Так что когда Джордж объявил нам, что грядет перезапуск….Вы знаете, я хорошо умею сохранять невозмутимое выражение лица. Внутри же я был просто потрясен. Кэрри молниеносно согласилась, закричав: «Я в деле!» Позже я ей сказал «Кэрри, покер фейс! Даже если ты хочешь принять в этом участие, изобрази неприступность. Я не твой агент, но ты же не хочешь излучать энтузиазм? Сохраняй спокойствие».
Она посмотрела на меня и сказала: «Марк, какого рода роли, по-твоему, может получить 50-летняя женщина в Голливуде?». Я даже не задумывался об этом в таком ключе. Так что она была полна решимости участвовать во всём этом, а я всё еще сомневался, потому что, ну знаете, у нас было начало, середина и конец истории, и мне казалось, что мы должны оставить всё, как есть. Я сказал: «Что ж, по крайней мере, в одном мне повезло. Я знаю, что Харрисон не согласится на это. Он слишком богатый и слишком капризный». Я думал, если решу отказаться, у меня есть подстраховка в виде Харрисона, который точно откажется. А потом я прочитал, что Харрисон согласился, и подумал: «О боже, у меня нет выбора». К слову о нёрдах и гиках. Вы понимаете, как разозлились бы на меня люди, если бы я был единственным членом старой гвардии, который отказался сниматься в перезапуске? Они бы окружили мой дом, как рассвирепевшие жители деревни из фильма про чудовище Франкенштейна. Вооруженные световыми мечами вместо факелов.
О родословной
Когда я снимался в Швеции, журналисты нашли там моих предков (мать Хэмилла имела шведские корни - прим. ред.). Это были фермеры, жившие в двух часах езды от Стокгольма. Однажды моя дочь полезла в интернет отслеживать родословную со стороны моего отца. Не знаю, какое количество пра-прадедов привело её в конечном итоге в Ливерпуль. Но в принципе, всё сходится: жители портового города, преимущественно моряки, люди с самоуничижительным чувством юмора - очень похоже на мою семью. Узнавая такие вещи, неминуемо начинаешь их подгонять под себя. Это как чтение гороскопа: «Сегодня хороший день, чтобы попросить повышения на работе». Тут же всерьез думаешь: «Если бы у меня была работа - непременно бы сегодня и попросил о повышении».
О рейтинге популярности и о ненависти в соцсетях
Прежде всего, идея зарегистрироваться в соцсетях не была даже моей собственной инициативой. Я снялся в низкобюджетном фильме «Суши-гёрл», и у них не было денег на рекламу. Поэтому они сказали: «Может, пойдешь в Твиттер, чтобы прорекламировать фильм?» И я ответил: «Ну, если вы мне объясните, что такое Твиттер, я, может быть, подумаю на эту тему». Я зарегистрировался, исправно писал о «Суши-гёрл», фильм вышел, и я просто обо всем этом забыл. Моя дочь сказала позже: «Пап, ты не писал в Твиттер уже несколько недель». А я ей: «Ну и что?» Она объяснила: «Если ты хочешь, чтобы у тебя было больше подписчиков, ты должен как-то вести его, обозначить своё присутствие». Я даже не думал об этом. Я ничего не продумывал, когда зарегистрировался в Твиттере.
А потом ты понимаешь, что это что-то вроде ежедневной подборки новостей. Раньше я обычно вставал и начинал решать кроссворды или что-то в этом роде - утренняя привычка, как чтение газеты. А теперь я активно присутствую в Твиттере. Я подписан на большое количество журналистов, поэтому у меня полно материала для чтения, которым они делятся.
Но иногда мне кажется, что я должен притормозить, потому что, ну правда, кому какое дело до того, что я думаю? Я, конечно, могу тут хвастаться: «О, у меня около 3 миллионов подписчиков!». Но моя дочь быстро вернет меня на землю информацией о том, что у Джастина Бибера их 79 миллионов. Можно даже рейтинги составлять в процентном соотношении, согласно которым Эллен Дедженерес на 65 процентов популярнее, чем я. Кстати, это же еще один способ доставки оскорблений на дом. В прежние времена люди не тратили время на то, чтобы писать письма вроде: «Дорогой мистер Хэмилл, думаю, что от вас разит за версту. Ненавижу вашу актерскую игру. Не могли бы вы уже поскорее сдохнуть? Искренне ваш, Джон Смит». Люди просто не могли себе позволить тратить время на подобное. Ну а сейчас-то, конечно, они могут. Потому что сейчас ты находишься буквально в паре нажатий клавиш от выражения своего несогласия с людьми по политическим или эстетическим вопросам.
И я даже не блокирую никого, даже тех, кто ненавидят меня всеми фибрами свой души. Иногда я даже лайкаю посты, полные ненависти ко мне, ну, чтобы смутить авторов. Кто-то мне как-то написал: «Единственная вещь, касающаяся вас, которая делает меня счастливым - это тот факт, что вы старый и скоро умрете». Я подумал, ух ты, какой образец концентрированной ненависти и боли. И лайкнул этот пост, человек заслужил. К тому же подобного рода реакция с моей стороны сбивает людей с толку, ведь как они думают: «Я хотел ранить его чувства, какого хрена он это лайкает?»
Впрочем, всё же были люди, которых я забанил, потому что там звучали какие-то угрозы физического насилия или послания с использованием очень грязного языка. Я стараюсь не забывать о том, что на меня подписано много несовершеннолетних. Ни к чему им это видеть».