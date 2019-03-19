«Стараюсь не обращать внимания на давление»: Светлана Немоляева рассказала о своем образе жизни

Уже в апреле Светлане Немоляевой исполнится 82 года. Несмотря на столь почтенный возраст актриса полна энергии – она играет в нескольких постановках в театре им. Маяковского и активно снимается в кино. В одном из недавних интервью Немоляева рассказала о своем образе жизни и раскрыла секрет долголетия.
7 марта в прокат вышел фильм «Ван Гоги», в съемках которого приняла участие Немоляева. По словам актрисы, лекарством от всех болезней для нее является работа.
«Терпеть не могу жаловаться, просто ненавижу! Эта черта характера и спасает. А давление, как и у многих пожилых людей, скачет. У меня повышенное. Но стараюсь не обращать внимания. Продолжаю работать. Конечно, большие роли уже не потяну. Предпочитаю маленькие, как в фильме «Ван Гоги». Предложение сняться приняла сразу. Очень симпатичен режиссер Сергей Ливнев. И, безусловно, Алеша Серебряков, который был моим основным партнером по картине. Они оба с таким пиететом относились и так нахваливали, что становилось даже неловко. Все кино пронизано человеческими чувствами, которые близки каждому», - поделилась Светлана Владимировна.
фото: Светлана Немоляева в фильме «Ван Гоги»
В интервью артистка пояснила, что она не обычная бабушка, которая всегда накормит внуков пирожками, а настоящая деловая женщина.
«С уходом мужа уже не готовлю. Скорее, сын с семьей снабжает едой. А если нужна какая-то помощь по дому, то внук прилетает по первому зову. Тут же. Например, прошу: «Сережка, боюсь на стремянку лезть. Не придешь ли, не снимешь чемодан?» И он такой скороход. Любой вопрос решает. И сын такой же!», - рассказала Немоляева.
«Скоро полечу на фестиваль в Испанию с группой фильма «Ван Гоги». Вообще, много передвигаюсь по приглашениям в качестве актрисы и гостя. Вот такая непоседа».
В свободное время Светлана Владимировна ездит на дачу. Раньше актриса отдыхала там вместе с мужем Александром Лазаревым. Потому это место имеет особую значимость для нее.
«Езжу на дачу в Абрамцево в 75 километрах от Москвы. Поля, опушки и сказочный лес - как с картинок художника Ивана Билибина. И Саша мой очень любил и дорожил этой русской красотой. Мы были здесь счастливы. Извините за сентиментальность, но в Абрамцево как будто нахожусь с ним рядом. Все время думаю о Саше», - призналась артистка.
Немоляева уже очень много лет служит в Театре им. Маяковского. По словам актрисы, работа вдохновляет ее и заставляет держать себя в тонусе и даже следить за фигурой.
«60 лет! И все это время хожу по одним и тем же ступенькам. Человек постоянства. 40 лет просидела в темной гримерке, а сейчас у меня роскошная комната с большим окном. Живу как королевишна, вместе с внучкой Полиной, которая играет в этом же театре», - рассказала Светлана Владимировна.
«Театр требует. Всегда играла такие роли, например, в спектаклях «Трамвай «Желание», «Бег» и многих других постановках, где надо было быть стройной, иначе неприлично! Вся жизнь моя полна ограничений. Быстро поняла, что диеты не работают, просто надо мало есть. Еще во времена Советского Союза в Доме актера состоялась встреча с одной польской актрисой, изящной, очаровательной, но уже в возрасте. У нее спросили: «В чем секрет подтянутой фигуры?» Она ответила, что не ест. «Как? Совсем?» - удивились присутствующие. «Нет, я пробую». Вот и я так же. Если мучительно хочется чего-то опасного, то можно позволить себе, но чуть-чуть».