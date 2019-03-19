Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве

Филипп Киркоров
сегодня похвастался в Инстаграме, что вчерашний вечер провел в компании 73-летней голливудской актрисы Хелен Миррен
. Она прибыла в Москву, чтобы принять участие в церемонии награждения музыкальной премии «BRAVO», ведущим которой в этом году стал Киркоров.
Артист опубликовал фотографию, на которой позирует с Миррен и Ани Лорак
, и написал:
«Потрясающий вечер в обществе роскошных женщин - великой актрисы Голливуда Хелен Миррен и очаровательной Ани Лорак. Встречаемся на премии «BRAVO», где 21 марта, в Кремлевском дворце мы с Еленой Север проведём Вторую церемонию вречения профессиональной музыкальной премии! Не пропустите!!!»
.
19 марта церемония также пройдет в Большом театре. Хелен Миррен успела побывать уже на двух репетициях мероприятия.