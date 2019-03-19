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Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве

19 марта
2019 год

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19 марта 2019
Филипп Киркоров сегодня похвастался в Инстаграме, что вчерашний вечер провел в компании 73-летней голливудской актрисы Хелен Миррен. Она прибыла в Москву, чтобы принять участие в церемонии награждения музыкальной премии «BRAVO», ведущим которой в этом году стал Киркоров.

Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве

Артист опубликовал фотографию, на которой позирует с Миррен и Ани Лорак, и написал:

«Потрясающий вечер в обществе роскошных женщин - великой актрисы Голливуда Хелен Миррен и очаровательной Ани Лорак. Встречаемся на премии «BRAVO», где 21 марта, в Кремлевском дворце мы с Еленой Север проведём Вторую церемонию вречения профессиональной музыкальной премии! Не пропустите!!!».

19 марта церемония также пройдет в Большом театре. Хелен Миррен успела побывать уже на двух репетициях мероприятия.
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Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве фотографии
Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве фотографии
Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве фотографии
Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве фотографии
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