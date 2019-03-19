Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения

На прошлой неделе Евгению Цыганову
исполнилось 40 лет. Отметить круглую дату актер решил вовсе не на скромных посиделках. Вместо этого он позвал свою музыкальную группу Pokaprёt на станцию метро «Курская», где они дали громкий получасовой концерт.
Группа презентовала зрителям свой первый сингл под названием «Социопатия», а также исполнила ряд других композиций. Среди них была песня «Потная», которую Цыганов посвятил партнерше по сериалу «Мертвое озеро» Александре Ребенок
.
Кстати, сериал «Мёртвое озеро» в прошлый четверг стартовал на платформе ТНТ-PREMIERE. Цыганов сыграл в нем роль знаменитого московского детектива, которому предстоит раскрыть убийство дочери миллиардера. Съемки проходили в Мурманской области, у подножия Хибинских гор.
Недавно Евгений Цыганов стал гостем шоу «Вечерний Ургант», где рассказал, что чуть не отморозил уши на съемках.
«В какой-то момент я схватился за такие специальные «уши», которые надевают между съемками, чтобы не испортить прическу, и сказал, что без них я в кадр не пойду. Потому что мои уши отвалятся. Мы это, естественно, оправдали и объяснили, и одна из самых драматичных моих сцен происходит в этих «ушах»
, - рассказал актер.