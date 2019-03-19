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Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения

19 марта
2019 год

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19 марта 2019
На прошлой неделе Евгению Цыганову исполнилось 40 лет. Отметить круглую дату актер решил вовсе не на скромных посиделках. Вместо этого он позвал свою музыкальную группу Pokaprёt на станцию метро «Курская», где они дали громкий получасовой концерт.

Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения

Группа презентовала зрителям свой первый сингл под названием «Социопатия», а также исполнила ряд других композиций. Среди них была песня «Потная», которую Цыганов посвятил партнерше по сериалу «Мертвое озеро» Александре Ребенок.

Кстати, сериал «Мёртвое озеро» в прошлый четверг стартовал на платформе ТНТ-PREMIERE. Цыганов сыграл в нем роль знаменитого московского детектива, которому предстоит раскрыть убийство дочери миллиардера. Съемки проходили в Мурманской области, у подножия Хибинских гор.

Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения

Недавно Евгений Цыганов стал гостем шоу «Вечерний Ургант», где рассказал, что чуть не отморозил уши на съемках.

«В какой-то момент я схватился за такие специальные «уши», которые надевают между съемками, чтобы не испортить прическу, и сказал, что без них я в кадр не пойду. Потому что мои уши отвалятся. Мы это, естественно, оправдали и объяснили, и одна из самых драматичных моих сцен происходит в этих «ушах», - рассказал актер.
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Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения фотографии
Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения фотографии
Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения фотографии
Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения фотографии
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