Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой»

2 марта стартует новый сезон реалити-шоу «Последний герой». На днях телеканал ТВ-3 рассекретил имена всех участников.
Правила игры не изменились – две команды по 8 человек около 40 дней пытаются выжить в первозданных джунглях. «Остаться людьми», - гласит слоган этого сезона, так как главное – не утратить свои человеческие качества в условиях дикой природы.
Племя актеров представят Юлия Александрова
, Ирина Безрукова
, Илья Глинников
, Роман Маякин
, Наталия Медведева
, Артур Смольянинов
, Артём Сучков
и Анфиса Черных
. Для кого-то это испытание, для кого-то развлечение, а для Смольянинова участие в «Последнем герое» - это нечто сокровенное.
«Мой близкий друг Сергей Кушнерёв, которого, к сожалению, уже нет с нами, был продюсером самого первого шоу «Последний герой», которое вёл Сергей Бодров. Поэтому для меня участие в «Последнем герое» – это в каком-то смысле личная тема. Когда я узнал, что шоу перезапускают, я воспринял это как знак. Я понял, что появилась возможность как бы снова вернуться в то время и отдать дань Серёже и его работе»
, - поделился Артур.
Всем им противостоит племя экстрасенсов, которое практически полностью состоит из экс-участников паранормального шоу ТНТ «Битва экстрасенсов». Среди них Денис Высоцкий
, Виктория Комахина
, Николь Кузнецова
, Татьяна Ларина
, Аида Мартиросян
, Сергей Пахомов
, Иван Шабанов
и Намтар Энзигаль
.
Ведущей реалити «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стала актриса Яна Троянова
, которая знакома зрителям по сериалу «Ольга»
.