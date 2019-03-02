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Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой»

2 марта
2019 год

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2 марта 2019
2 марта стартует новый сезон реалити-шоу «Последний герой». На днях телеканал ТВ-3 рассекретил имена всех участников.

Правила игры не изменились – две команды по 8 человек около 40 дней пытаются выжить в первозданных джунглях. «Остаться людьми», - гласит слоган этого сезона, так как главное – не утратить свои человеческие качества в условиях дикой природы.

Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой»

Племя актеров представят Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артём Сучков и Анфиса Черных. Для кого-то это испытание, для кого-то развлечение, а для Смольянинова участие в «Последнем герое» - это нечто сокровенное.

«Мой близкий друг Сергей Кушнерёв, которого, к сожалению, уже нет с нами, был продюсером самого первого шоу «Последний герой», которое вёл Сергей Бодров. Поэтому для меня участие в «Последнем герое» – это в каком-то смысле личная тема. Когда я узнал, что шоу перезапускают, я воспринял это как знак. Я понял, что появилась возможность как бы снова вернуться в то время и отдать дань Серёже и его работе», - поделился Артур.

Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой»

Всем им противостоит племя экстрасенсов, которое практически полностью состоит из экс-участников паранормального шоу ТНТ «Битва экстрасенсов». Среди них Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов и Намтар Энзигаль.

Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой»

Ведущей реалити «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стала актриса Яна Троянова, которая знакома зрителям по сериалу «Ольга».
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Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой» фотографии
Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой» фотографии
Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой» фотографии
Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой» фотографии
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