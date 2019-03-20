Марина Федункив рассказала, почему так и не стала матерью

Актриса и участница шоу «Comedy Woman» Марина Федункив
стала героиней нового выпуска передачи Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где объяснила, почему в свои 45 лет еще не стала мамой.
Известность Федункив приобрела после КВН и сериала «Реальные пацаны»
. Тогда актрисе было около 40 лет, а до этого чем только ей не пришлось заниматься. Марина работала ночной няней в детском доме, сортировщицей на овощебазе, проводником, прачкой и не только. Кардинально поменять свою жизнь Федункив помог ее отец, который посоветовал ей поступить на режиссерское отделение.
Первым мужем Марины стал её однокурсник Сергей Щелчков. Брак распался спустя 12 лет – муж не смог вынести того, что Федункив добилась в профессии больше, чем он сам.
«Я начала заниматься КВН. Ну он же тоже творческий человек. Я, мягко говоря, в этот момент была немного успешнее, чем он. Он начал посматривать на других женщин. Меня нет дома. Я на гастролях или репетициях. У него появилась женщина, но он вроде так и не женился на ней потом. Зато у него есть сын. Ему лет 10 вроде уже. Я ушла, как любой хороший мужчина, с парой трусов и все»
, - рассказала Федункив.
Со своим вторым мужем Михаилом актриса прожила 13 лет. Познакомились они совершенно случайно – он подвез ее на своей машине. В недавнем интервью Марина рассказывала, что у Михаила была наркозависимость
, с которой она боролась все 13 лет. В эфире передачи «Судьба человека» она призналась, что идеализировала своего супруга, поэтому и держалась за него.
«Он вообще не ухаживал. Бывает искра происходит. Я вам скажу, что у меня настолько богатая фантазия, что этого человека я сама придумала, наделила какими-то качествами. Я любила то, что я сама в нем представила. Там были обстоятельства. Человек был зависим от наркотиков. Я всяческими способами пыталась его вытащить. Я такую задачу себе поставила, но миссия оказалась невыполнима»
.
О теме материнства Марине Федункив говорить сложно, на глаза наворачиваются слезы. По словам актрисы, она еще не встретила того человека, от которого смогла бы родить.
«От больного человека рожать детей? Он наркоман был, да. А я думала, что я могу изменить этот мир. Но, если человек этого не хочет сам, это бесполезно. Я тогда была одержима этим желанием. На все воля Божья»
, - поделилась Марина.
Актриса рассказала, что задумывается о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Однако тогда ей придется завершить свою карьеру.
«Я хочу сделать человека счастливым. Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком. А как? Просто для того, чтобы про меня написали, что она взяла ребенка? И что? А что ты дала этому ребенку, которому ты должна посвятить свою жизнь? Взять ребенка- это не же не просто обуть его, одеть. В него душу надо вложить»
,, отметила Марина. Актриса призналась, что задумалась о том, чтобы взять на воспитание «особенного» ребенка ещё в то время, когда работала ночной няней. «Дети с такими покалеченными судьбами, они очень добрые. У меня были проблемы с зубами, а они мне терли яблоки, которые давали им на полдник. Они настолько добрые. Если бы мне нечем было заняться, если бы я сидела дома, я бы обязательно взяла ребенка из детского дома. Они очень добрые дети, правда. Вот это тепло, которые ты им отдаешь, они отдают обратно»
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