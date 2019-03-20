Марина Федункив рассказала, почему так и не стала матерью

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Евгений Цыганов спел в метро в свой день рождения

Артист поделился фото с Голливудской актрисой в Инстаграме

Филипп Киркоров встретился с Хелен Миррен в Москве

В 80 с лишним лет актриса продолжает творчески развиваться

«Стараюсь не обращать внимания на давление»: Светлана Немоляева рассказала о своем образе жизни

19 марта

«Не могли бы вы уже поскорее сдохнуть?»: Марк Хэмилл о радостях общения в соцсетях

Актер о съемках в «Падении ордена», возвращении в «Звёздные войны» и о попытках оторваться от образа Люка Скайуокера