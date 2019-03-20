«Это нездоровое занятие»: Максим Виторган не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам

Российский актер Максим Виторган
давно и прочно приковал к себе внимание публики не только из-за знаменитых родственников
, но и благодаря женитьбе на скандальной диве шоу-бизнеса и политики Ксении Собчак
. Однако около 2 недель назад пара объявила о расставании
. Ходили слухи, что причиной этому послужил роман Собчак с режиссером Константином Богомоловым
, которому Виторган в драке на почве ревности сломал нос
. Сам актёр инцидент отрицает: «Я ничего не знаю, не в курсе
».
Несмотря на эти драматические перипетии, Максиму и Ксении удалось сохранить дружеские отношения ради сына Платона: «У нас общий ребенок. Мы его воспитываем, все хорошо, не переживайте
».
Молодые родители уже начали задумываться о будущем маленького сына и сошлись на том, что постараются оградить его от актёрского ремесла.
«Мне удалось уберечь от этого сына Даниила
(от первого брака с актрисой Викторией Верберг
- прим.рд) – пока, по крайней мере, он учится на операторском. Я посвятил этому много сил и времени и надеюсь подобное же сделать с Платоном. И тут мы совпадаем с Ксенией – она тоже не хочет, чтобы он был актером. Потому что это зависимая профессия для людей с нездоровой психикой. Хорошо быть артистом – и то это сомнительно – ста людям в стране. А их тысячи! Понимаете? Да и эта сотня мучается, страдает, выпивает и так далее. Потому что это нездоровое занятие
».