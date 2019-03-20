Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Это нездоровое занятие»: Максим Виторган не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам

20 марта
2019 год

Лайфстайл >>
20 марта 2019
Российский актер Максим Виторган давно и прочно приковал к себе внимание публики не только из-за знаменитых родственников, но и благодаря женитьбе на скандальной диве шоу-бизнеса и политики Ксении Собчак. Однако около 2 недель назад пара объявила о расставании. Ходили слухи, что причиной этому послужил роман Собчак с режиссером Константином Богомоловым, которому Виторган в драке на почве ревности сломал нос. Сам актёр инцидент отрицает: «Я ничего не знаю, не в курсе».

«Это нездоровое занятие»: Максим Виторган не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам

Несмотря на эти драматические перипетии, Максиму и Ксении удалось сохранить дружеские отношения ради сына Платона: «У нас общий ребенок. Мы его воспитываем, все хорошо, не переживайте».

Молодые родители уже начали задумываться о будущем маленького сына и сошлись на том, что постараются оградить его от актёрского ремесла.

«Мне удалось уберечь от этого сына Даниила (от первого брака с актрисой Викторией Верберг - прим.рд) – пока, по крайней мере, он учится на операторском. Я посвятил этому много сил и времени и надеюсь подобное же сделать с Платоном. И тут мы совпадаем с Ксенией – она тоже не хочет, чтобы он был актером. Потому что это зависимая профессия для людей с нездоровой психикой. Хорошо быть артистом – и то это сомнительно – ста людям в стране. А их тысячи! Понимаете? Да и эта сотня мучается, страдает, выпивает и так далее. Потому что это нездоровое занятие».
версия для печати
Ссылки по теме
«Мы довольно давно живем отдельно»: Ксения Собчак и Максим Виторган расстались
«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу
Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом
СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым
Поиск по меткам
детиоткровениеразвод/расставание
персоны
Константин БогомоловВиктория ВербергМаксим ВиторганКсения Собчак

фотографии >>
«Это нездоровое занятие»: Максим Виторган не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам фотографии
«Это нездоровое занятие»: Максим Виторган не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам фотографии
«Это нездоровое занятие»: Максим Виторган не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам фотографии
«Это нездоровое занятие»: Максим Виторган не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марлен Хуциев
19 марта ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев.
Рива Левите
19 марта скончалась режиссёр, педагог Рива Левите.
Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Данко
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Алиса Миронова
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Йозеф Кронер
Бьянка Лоусон
Джейн Марч
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен