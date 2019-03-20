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СМИ: Милли Бобби Браун встречается с сыном Бекхэмов

20 марта
2019 год

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20 марта 2019
В западной прессе появилась информация о том, что 15-летняя исполнительница роли Одиннадцатой в популярном подростковом сериале «Очень странные дела» Милли Бобби Браун закрутила роман со вторым сыном четы Бекхэмов, 16-летним Ромео.

СМИ: Милли Бобби Браун встречается с сыном Бекхэмов

«У них все только начинается, но выглядит очень мило. Виктория (мать Ромео - прим.ред) одобрила их союз, ведь является большой поклонницей Милли», - уверяет источник, близкий к звездной паре.

Познакомились молодые люди ещё в 2016 году на праздновании 70-летия благотворительной организации ЮНИСЕФ, послом которой является Милли. Тогда юные Бекхэм и Бобби Браун обнялись и сделали совместное фото, после чего начали активно общаться в Интернете и в жизни.
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СМИ: Милли Бобби Браун встречается с сыном Бекхэмов фотографии
СМИ: Милли Бобби Браун встречается с сыном Бекхэмов фотографии
СМИ: Милли Бобби Браун встречается с сыном Бекхэмов фотографии
СМИ: Милли Бобби Браун встречается с сыном Бекхэмов фотографии
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