Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сара Джессика Паркер обзаведется собственной линейкой вин

20 марта
2019 год

Лайфстайл >>
20 марта 2019
Американская актриса Сара Джессика Паркер решила попробовать себя в качестве винодела, заключив контракт с новозеландским брендом Invivo Wines с целью создания коллекции вин. В скором времени Паркер намеревается поехать в Новую Зеландию для погружения в процесс производства напитка.

Сара Джессика Паркер обзаведется собственной линейкой вин

«Invivo отправили мне несколько бутылок их вина, которое я просто обожаю, а также рассказали историю своей компании, - приводит комментарий Сары Джессики сайт компании. - Я с нетерпением жду путешествия в Новую Зеландию, где смогу увидеть, как выращивают виноград и делают вино. Владельцы даже подарили мне пару резиновых сапог - надеюсь, вскоре они мне пригодятся».

Актриса также сообщила, что линейка SJP х Invivo появится уже этим летом, а пока она ежедневно наслаждается другими винами бренда: «После работы я выпиваю бокал вина. Буквально каждый день. Каждый. Божий. День. Хотите верьте, хотите нет, но я даже не использую специальных бокалов, подойдет любая пустая банка в доме».

У Сары Джессики Паркер уже имеется коллекция авторской обуви, ювелирных украшений, «маленьких черных» и свадебных платьев и бог знает чего еще.
версия для печати
Ссылки по теме
Сару Джессику Паркер обвинили в присвоении драгоценностей на сумму 150 тысяч долларов
Сара Джессика Паркер прошлась в белье по Нью-Йорку
Сара Джессика Паркер выпустила первую коллекцию свадебных платьев
Ким Кэттролл оскорбила Сару Джессику Паркер в ответ на соболезнования
Поиск по меткам
бизнес
персоны
Сара Джессика Паркер

фотографии >>
Сара Джессика Паркер обзаведется собственной линейкой вин фотографии
Сара Джессика Паркер обзаведется собственной линейкой вин фотографии
Сара Джессика Паркер обзаведется собственной линейкой вин фотографии
Сара Джессика Паркер обзаведется собственной линейкой вин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марлен Хуциев
19 марта ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев.
Рива Левите
19 марта скончалась режиссёр, педагог Рива Левите.
Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Данко
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Алиса Миронова
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Йозеф Кронер
Бьянка Лоусон
Джейн Марч
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен