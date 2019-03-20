Сара Джессика Паркер обзаведется собственной линейкой вин

Американская актриса Сара Джессика Паркер
решила попробовать себя в качестве винодела, заключив контракт с новозеландским брендом Invivo Wines с целью создания коллекции вин. В скором времени Паркер намеревается поехать в Новую Зеландию для погружения в процесс производства напитка.
«Invivo отправили мне несколько бутылок их вина, которое я просто обожаю, а также рассказали историю своей компании
, - приводит комментарий Сары Джессики сайт компании. - Я с нетерпением жду путешествия в Новую Зеландию, где смогу увидеть, как выращивают виноград и делают вино. Владельцы даже подарили мне пару резиновых сапог - надеюсь, вскоре они мне пригодятся
».
Актриса также сообщила, что линейка SJP х Invivo появится уже этим летом, а пока она ежедневно наслаждается другими винами бренда: «После работы я выпиваю бокал вина. Буквально каждый день. Каждый. Божий. День. Хотите верьте, хотите нет, но я даже не использую специальных бокалов, подойдет любая пустая банка в доме
».
У Сары Джессики Паркер уже имеется коллекция авторской обуви, ювелирных украшений
, «маленьких черных»
и свадебных платьев
и
бог знает чего еще
.