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Алисия Викандер и Лили Джеймс «сыграли свадьбу»

20 марта
2019 год

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20 марта 2019
Британские актрисы Алисия Викандер и Лили Джеймс решили связать друг друга узами брака ради благотворительности. Девушки приняли участие в съемках шуточного продолжения романтической комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» под названием «Один День красного носа и свадьба».

Алисия Викандер и Лили Джеймс «сыграли свадьбу»

День красного носа традиционно проходит на территории Туманного Альбиона два раза в год. Это благотворительный марафон, в рамках которого фонд Comic Relief собирает средства на программы по восстановлению психического здоровья британцев. В рамках марафона знаменитости устраивают вечеринки, принимают участие в комедийных шоу, а также снимают шуточные ролики и короткометражки.

Вместе с Викандер и Джеймс в съемках приняли участие актеры из картины «Четыре свадьбы и одни похороны»: Роуэн Аткинсон, сыгравший священника, папа невесты Хью Грант, а также Энди Макдауэлл и Кристин Скотт Томас. В результате телемарафона 12-минутная короткометражка собрала более 60 млн фунтов стерлингов. Полная версия ленты на территории России пока недоступна, однако в нашем распоряжении оказалась небольшая нарезка с кадрами.



В этом году в Дне красного носа также поучаствовали Бенедикт Камбербэтч, искупавшийся в Хэмпстедском пруде, Кэри Маллиган, сыгравшая в пародии на фильм «Мамма MIA!» и Джеймс Корден с Дэвидом Бекхэмом, притворившиеся женатой парой в шутливом ролике.
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Роуэн АткинсонДэвид БекхэмАлисия ВикандерХью ГрантЛили ДжеймсБенедикт КамбербэтчЭнди МакдауэллКэри Ханна МаллиганКристин Скотт Томас
фильмы
Четыре свадьбы и одни похороны

фотографии >>
Алисия Викандер и Лили Джеймс «сыграли свадьбу» фотографии
Алисия Викандер и Лили Джеймс «сыграли свадьбу» фотографии
Алисия Викандер и Лили Джеймс «сыграли свадьбу» фотографии
Алисия Викандер и Лили Джеймс «сыграли свадьбу» фотографии
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