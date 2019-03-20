Алисия Викандер и Лили Джеймс «сыграли свадьбу»

Британские актрисы Алисия Викандер
и Лили Джеймс
решили связать друг друга узами брака ради благотворительности. Девушки приняли участие в съемках шуточного продолжения романтической комедии «Четыре свадьбы и одни похороны»
под названием «Один День красного носа и свадьба»
.
День красного носа традиционно проходит на территории Туманного Альбиона два раза в год. Это благотворительный марафон, в рамках которого фонд Comic Relief собирает средства на программы по восстановлению психического здоровья британцев. В рамках марафона знаменитости устраивают вечеринки, принимают участие в комедийных шоу, а также снимают шуточные ролики и короткометражки.
Вместе с Викандер и Джеймс в съемках приняли участие актеры из картины «Четыре свадьбы и одни похороны»: Роуэн Аткинсон
, сыгравший священника, папа невесты Хью Грант
, а также Энди Макдауэлл
и Кристин Скотт Томас
. В результате телемарафона 12-минутная короткометражка собрала более 60 млн фунтов стерлингов. Полная версия ленты на территории России пока недоступна, однако в нашем распоряжении оказалась небольшая нарезка с кадрами.
В этом году в Дне красного носа также поучаствовали Бенедикт Камбербэтч
, искупавшийся в Хэмпстедском пруде, Кэри Маллиган
, сыгравшая в пародии на фильм «Мамма MIA!
» и Джеймс Корден
с Дэвидом Бекхэмом
, притворившиеся женатой парой в шутливом ролике.