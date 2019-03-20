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Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»

20 марта
2019 год

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20 марта 2019
19 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера комедии Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель». Гостям картину представили сам режиссёр, генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян, генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, оператор Михаил Хасая, автор сценария Иван Баранов, художник-постановщик Фёдор Савельев, художники по костюмам Надежда Туровникова и Александра Сошальская, а также исполнители ведущих ролей Ирина Мартыненко, Виктор Хориняк, Янина Студилина и Андрей Бурковский.

Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Съемочная группа
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Съемочная группа
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Резо Гигинеишвили
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Эдуард Илоян, Марина Жигалова-Озкан и Резо Гигинеишвили
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Марина Жигалова-Озкан и Эдуард Илоян
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Андрей Бурковский и Виктор Хориняк
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Ирина Мартыненко и Михаил Хасая
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Янина Студилина

Первыми увидеть фильм и поздравить создателей пришли отечественные представители культуры и шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Константин Богомолов, Фёдор Бондарчук, Паулина Андреева, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Егор Корешков, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Вика Газинская, Снежана Гергиева, Сабина Ахмедова, Анастасия Меськова, Нино Нинидзе, Сергей и Софья Капковы, Анна Исаева, Диана Пожарская, Ольга Кузьмина, Александр Кузнецов и многие другие.

Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Александр Кузнецов
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Анна Исаева
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Егор Корешков
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Илья Бачурин
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Катерина Шпица
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Ксения Собчак
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Мария Шалаева
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Аглая Тарасова
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Надежда Оболенцева и Светлана Бондарчук
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Ольга Кузьмина
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Равшана Куркова
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Сабина Ахмедова
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Виктория Толстоганова и Алексей Агранович
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя»
фото: Юлия Барановская и Александр Гордон с гостьей

По сюжету молодой наивный провинциал Артём приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь, но для начала вынужден помогать ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя». В первый же вечер, отвозя из ночного клуба красавицу Кристину, Артём по недоразумению оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее разочаровывать. С каждым свиданием Артём влюбляется все больше, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится всё сложнее.

В российский прокат «Трезвый водитель» выходит 21 марта.

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Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя» фотографии
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя» фотографии
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя» фотографии
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Аглая Тарасова вызвали «Трезвого водителя» фотографии
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