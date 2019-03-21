Максим Галкин рассказал о покушении на Филиппа Киркорова

«Я изначально считал, что вся шумиха, поднятая вокруг дела Кирилла Серебренникова, не сможет повлиять положительно, более того — может повлиять негативно. Я до сих пор не понял, почему он сидит. Не надо мне показывать официальные бумаги о украденных миллионах. Я в нашей стране в официальную риторику не верю. Кому он перешел дорогу, чем он не угодил власти? Но я безусловно считаю, что это имеет политический оттенок. И, конечно, я за то, чтобы он уже вышел на свободу и работал».
«Гоголь-центр» делает отдельную историю — трибьют. Алла встречалась с Кириллом Серебренниковым, что-то они делают. Кириллу можно ходить-гулять два часа, они встречались не раз, гуляли по Патриаршим прудам. Я не знаю всех подробностей».
Так же Максим прокомментировал историю о покушении на Филиппа Киркорова. Неделю назад 20-летний уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев (один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года в Махачкале) придал делу неожиданную остроту заявлением о том, что собирался убить Киркорова по заказу Максима Галкина. Жизнь Киркорова Галкин оценил якобы в 2 миллиона рублей, заплатив исполнителю аванс в 1 миллион. Хидирнеби решил, что Галкин решился на такое преступление на почве ревности.
«Никаких сомнений в том, что у этих ребят (обвиняемые в подготовке теракта - прим.ред.) были серьезные намерения, у меня нет. Их арестовали, поместили в камеру предварительного заключения, где они довольно долго пробыли. Им сформулировали обвинение в начале марта, и как только обвинение было сформулировано, у них родилась вот такая версия. То есть это не совсем фейковая новость, это такой симбиоз. Но вот та часть, что это было покушение на Филиппа и я его оплатил, конечно, это очень весело.
Я вообще никак не хотел на это реагировать, но когда это вышло в топы новостных порталов, я, естественно, отреагировал. Филипп об этом «покушении» узнал от меня. Я ему позвонил: «Ты вообще новости видел?» — «Нет, а что?». Я ему пересказываю. Его реакция: «Твою мать, почему так дешево?»
«Даже не хочу смотреть! При любом развитии событий, верить в это или не верить, я не хочу смотреть. Майкла давно уже нет, его обвиняют люди, которые до этого отказывались от своих показаний. Я не смотрел, но мне сказали, что звучат они очень убедительно, с какими-то подробностями. Это внушает мне дикий ужас.
Я отделяю музыку от фигуры. Если я буду слушать музыку Джексона, мне необязательно представлять себе, какой он был человек. Среди гениальных людей было много негодяев».
Про отсутствие конкуренции
«Я в силу, может быть, собственной глупости считаю, что у меня нет конкурентов. Я живу в полном ощущении, что я такой один и никогда ни с кем не соревновался. И настолько я преисполнен собственной самости, я с такой легкостью хвалю тех, кого мне приписывают в конкуренты... Поэтому я обожаю и Слепакова и Урганта и других. Я родился с ощущением, что я должен быть Принцем датским».