«Он - предатель»: Евгений Гришковец объяснил феномен Сергея Шнурова

В начале года Евгений Гришковец дал огромное интервью «журналистам из Казахстана», которые были проездом в Калининграде. Интервью вышло в нескольких частях лишь к середине марта, о чем Евгений рассказал в своём интернет-дневнике: «Я редко встречаюсь с журналистами вообще и ещё реже в Калининграде, где живу. Мне было приятно и спокойно беседовать в Калининграде в здании с видом на Калининградский порт и корабли… Вот я и высказался. Свободно, без особых обиняков. О многом. О том, о чём не находил возможным или нужным говорить в других обстоятельствах».
В интервью Евгений высказался о деятельности Шнура, объяснив его феноменальность презрительным отношением к собственной аудитории:
«Феномен Шнура в том, что он - предатель. К Филиппу Киркорову у меня лично никаких претензий - он как появился в качестве Филиппа Киркорова, так и продолжает быть Филиппом Киркоровым. Шнур появился как настоящий рок-н-ролльщик, безбашенный, неуправляемый, настоящий такой рок-н-ролльный разбойник. Причём, благородный разбойник». «Но Шнур циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает её. Невозможно написать песню «Лабутены», не презирая тех людей, которые под эту музыку пляшут. Я смотрю на него и думаю – зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, всё сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось. Там какая-то бездонная пустота, которая порождает «Рыбу моей мечты». Ну это же фактически музыка для кассирш из «Пятёрочки». И, в том числе, для всего этого офисного планктона. Это не значит, что они не люди. Я их скорее люблю, я их не презираю. Он их презирает». «В его цинизме есть, конечно, драйв. Драйв того, что нет ничего святого, и он, конечно, хуже всех. Но именно потому, что он хуже всех - он самый продаваемый артист». «Он участвовал в теле-шоу на Первом канале и говорил, что это его жизненный эксперимент, но было видно, что для него точно деньги не пахнут. Только непонятно, нафига ему столько денег?» «Я же был с ним знаком, и тот человек, с которым я был знаком и даже приятельствовал - я был в восторге от первых его альбомов. Я был на его концерте, когда он приехал в Калининград и у него был гипс на руке. Он сломал руку. И гипс был грязный-грязный, видно было, что он спал, где-то валялся. Но он всё равно хотел играть концерт. У него был лонгет с локтем, он попросил, чтобы его ему сломали, чтобы он мог играть. Ему чуть ли не припаяли медиатор, и он так играл. Его музыканты заблевали все мониторы, потому что играли пьяные. Но это был такой рок-н-ролл! Настоящий рок-н-ролл!»
«Я действительно полагал, что этот человек не проживёт и десяти лет, так себя сжигая. Но он сжег не себя, он сжег всё то живое, что было у него внутри, и сейчас это абсолютно циничный и презирающий всё на свете человек. Того человека, с которым я приятельствовал - его просто нет. Он просто не существует».
Замечу вкратце, может и некстати;
Евгений, вы совсем не мой писатель,
Но драмы в этом нет и криминала.
Сегодня я чуть выше номинала,
А завтра вы. И вся драматургия.
Здесь кроме вас ещё живут другие.
Теперь от мнений всяких и сентенций,
Не спрятаться и никуда не деться,
Смеюсь. Уже не смыть пятна с лица, -
«Предатель представлений Гришковца»,
О жизни, творчестве, любви, в конце концов.
Я в вашем личном топе подлецов
На первом месте, но не боле.
Окей. Не ваш Сергей. С любовью.
Двадцать лет одно и то же.
Сочиняю я х**ню.
Вы подумали, быть может,
Что кого-то я виню?
Нет. Сам выбрал этот стиль
Баснословного угара.
Жёг, как мог шнура фитиль,
И в эпоху «Ягуара»,
И во времена пост-спайса.
Странно, но всё жив нахал.
Дорн вопил, мол не стесняйся,
Не стесняясь, я бухал.
Всё «иметь» в предельном смысле,
Зае**лся я уже,
И пришёл к нехитрой мысли,-
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?
Ты, как думаешь, скажи.
Встроиться пора в систему,
И наладить свою жизнь?
Задал сам себе вопрос.
Может я уже подрос?
Почесал свои седины.
Смерил жизнь самою ею.
Прожил я до середины,
Делал то, что я умею.
Середина - это тоже,
Лишь условность, мир иллюзий.
Всех могила растаможит.
Силы будут - буду в блюзе,
Рейве, роке, польке, джазе,
Самый старый из задир.
Предводитель Безобразий
И почётный Командир!
Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.
Может быть, когда-нибудь,
Но нескоро. На миру,
Если в край не «зае**ть»,
Ленинград я соберу.
А пока, ну всё, пока.
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка.
Естественно, после такой новости Гришковцу пришлось объясняться всё в том же онлайн-дневнике:
«Два дня, вчера и позавчера, журналисты многих изданий и телеканалов, а также радиостанций, с бессмысленным упорством названивали мне и просили сначала прокомментировать ответ Сергея Шнурова (Шнура) на моё, назовём его критическим, высказывание о лидере группировки «Ленинград», а потом стали спрашивать, не вижу ли я прямой связи между моим критическим высказыванием и объявлением, которое сделал Шнур вчера, о том, что закрывает проект «Ленинград» и объявляет гастрольный тур прощальным. Меня спрашивали, не чувствую ли я своей вины и ответственности за столь неожиданное решение, озвученное Сергеем Шнуровым.
Меня, конечно, всё это позабавило. В первую очередь, стихотворный ответ Шнура мне. Ответ обезоруживающе дружелюбный, в тот же самое время лукавый, однако в нём отчётливо слышно то, что Сергея моё высказывание задело. Это слышно, потому что он в своём стишке говорит ровно об обратном…
Ну а то, что он на следующий день после обращения ко мне объявил о завершении концертной деятельности группировки «Ленинград»… Это точно со мной никак не связано. Каким бы шоу-бизнес не был, шоу – это всё-таки бизнес. А в бизнесе всё по плану. Сергей – человек давно и весьма продуманный, прагматичный и невероятно коммерчески успешный. Как менеджер собственной деятельности он действует безошибочно. Поэтому никак не могу связать его решение о прощальном туре с чувствительной реакцией на какую-то критику… Просто совпало. Случайность».