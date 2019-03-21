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Лариса Гузеева стала кулинарным блогером

21 марта
2019 год

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21 марта 2019
Актриса Лариса Гузеева открывает свой кулинарный блог в программе «Живая жизнь» на Первом канале, где обещает рассказать, как вкусно готовить из того, что наскребается по сусекам: «В каждом новом выпуске я буду делиться идеями — как из того, что у вас есть в холодильнике, можно приготовить вкусное блюдо. Как можно за три копейки очень даже кучеряво прожить».

Лариса Гузеева стала кулинарным блогером

В первом выпуске блога актриса рассказала о соли: «Свой кулинарный блог в программе «Живая жизнь», которая выходит по субботам на Первом канале, я начинаю с рецепта, без которого не обходится ни одно блюдо. Это соль! Сейчас пост и конец зимы, нет вкусных овощей и фруктов. Все устали от пресной еды. Этой солью можно раскрыть любой самый простой продукт. Например, кабачок, скучнее не придумаешь. Там вкуса нет вообще, ноль. Я сделала фантастический карпаччо из самых недорогих овощей, которые есть в любом магазине. Это кабачок, свекла, редька, цветная капуста. Рецепт этой соли очень популярен на Кавказе. И зрителям говорю сразу, это ваш авторский рецепт соли. Вы сами авторы, ингредиенты вы выбираете самостоятельно по своему вкусу и по своему усмотрению. Готовите сами, я вам даю идею. Кто- то, например, любит анис, лично я его терпеть не могу, или кто-то любит кориандр, я например его обожаю. Мой сын терпеть не может корицу, а муж и дочь её обожают. Моя семья, все мои подруги обожают эту соль уже много лет. Да и мои коллеги с «Давай поженимся!» уже прикормлены этой солью, они её ждут, когда я им банки привезу».
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Лариса Гузеева стала кулинарным блогером фотографии
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Лариса Гузеева стала кулинарным блогером фотографии
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