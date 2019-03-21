Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально разведены

21 марта 2019 года в Бабушкинском мировом суде Москвы состоялось второе заседание по делу о разводе актёра Марата Башарова
и Елизаветы Шевырковой
. Ни Марат, ни Елизавета на заседании не присутствовали, их интересы представляли адвокаты. По решению суда брак был расторгнут. На просьбы журналистов прокомментировать развод Башаров резко ответил, что не знает ни о каком решении суда.
Напомним, что чаша терпения Елизаветы переполнилась накануне Нового года, когда Марат в очередной раз перебрал с алкоголем и избил жену
. Пока Марат бодрился и отрицал эти слухи, Елизавета зализывала душевные раны в Тайланде, куда она отправилась с сыном в начале года. В середине февраля на Елизавету снизошло озарение, и она объявила о решении развестись с мужем ввиду его нежелания «покончить с этим недугом»
.