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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально разведены

21 марта
2019 год

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21 марта 2019
21 марта 2019 года в Бабушкинском мировом суде Москвы состоялось второе заседание по делу о разводе актёра Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой. Ни Марат, ни Елизавета на заседании не присутствовали, их интересы представляли адвокаты. По решению суда брак был расторгнут. На просьбы журналистов прокомментировать развод Башаров резко ответил, что не знает ни о каком решении суда.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально разведены

Напомним, что чаша терпения Елизаветы переполнилась накануне Нового года, когда Марат в очередной раз перебрал с алкоголем и избил жену. Пока Марат бодрился и отрицал эти слухи, Елизавета зализывала душевные раны в Тайланде, куда она отправилась с сыном в начале года. В середине февраля на Елизавету снизошло озарение, и она объявила о решении развестись с мужем ввиду его нежелания «покончить с этим недугом».
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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально разведены фотографии
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально разведены фотографии
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально разведены фотографии
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально разведены фотографии
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