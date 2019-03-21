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Фёдор Бондарчук раскроет тайны устройства Вселенной

21 марта
2019 год

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21 марта 2019
С 1 апреля Фёдор Бондарчук будет ведущем нового документального цикла «Как устроена Вселенная» на телеканале РЕН ТВ, в котором режиссёр расскажет зрителям о космосе.

Фёдор Бондарчук раскроет тайны устройства Вселенной

Программа — результат совместной работы РЕН ТВ и канала Discovery. В 2017 году компании договорились о долгосрочном сотрудничестве, первым результатом которого стал показ одноименного проекта с ведущим Константином Хабенским. Цикл программ пользовался большой популярностью у зрителей канала, поэтому было принято решение развивать сотрудничество с Discovery в этом направлении.

В программе можно будет не только узнать всё о главных теориях о процессах во Вселенной, но и наглядно увидеть космические процессы с помощью грандиозной компьютерной графики. Ведущие специалисты со всего мира расскажут о том, что могло повлиять на формирование жизни во Вселенной.

«Во Вселенной еще много мрачных загадок, поэтому вместе со зрителями РЕН ТВ мы отправимся в захватывающее путешествие по космосу и постараемся найти ответы на главные вопросы», — проанонсировал Федор Бондарчук.

Новый документальный проект «Как устроена Вселенная» будет выходить с 1 апреля с понедельника по четверг в 15:00 на РЕН ТВ.
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Фёдор Бондарчук раскроет тайны устройства Вселенной фотографии
Фёдор Бондарчук раскроет тайны устройства Вселенной фотографии
Фёдор Бондарчук раскроет тайны устройства Вселенной фотографии
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