Фёдор Бондарчук раскроет тайны устройства Вселенной

С 1 апреля Фёдор Бондарчук
будет ведущем нового документального цикла «Как устроена Вселенная» на телеканале РЕН ТВ, в котором режиссёр расскажет зрителям о космосе.
Программа — результат совместной работы РЕН ТВ и канала Discovery. В 2017 году компании договорились о долгосрочном сотрудничестве, первым результатом которого стал показ одноименного проекта с ведущим Константином Хабенским
. Цикл программ пользовался большой популярностью у зрителей канала, поэтому было принято решение развивать сотрудничество с Discovery в этом направлении.
В программе можно будет не только узнать всё о главных теориях о процессах во Вселенной, но и наглядно увидеть космические процессы с помощью грандиозной компьютерной графики. Ведущие специалисты со всего мира расскажут о том, что могло повлиять на формирование жизни во Вселенной.
«Во Вселенной еще много мрачных загадок, поэтому вместе со зрителями РЕН ТВ мы отправимся в захватывающее путешествие по космосу и постараемся найти ответы на главные вопросы»
, — проанонсировал Федор Бондарчук.
Новый документальный проект «Как устроена Вселенная» будет выходить с 1 апреля с понедельника по четверг в 15:00 на РЕН ТВ.