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«Её никто беременной не видел»: Коллеги сомневаются в том, что Заворотнюк родила сама

21 марта
2019 год

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21 марта 2019
В начале марта 47-летняя Анастасия Заворотнюк удивила соотечественников внезапным сообщением о том, что стала мамой в третий раз. Четыре месяца назад у актрисы и её мужа, фигуриста Пётра Чернышева, родилась дочь Мила, которую назвали в честь героини поэмы ледового шоу «Руслан и Людмила».

«Её никто беременной не видел»: Коллеги сомневаются в том, что Заворотнюк родила сама

Актрисе, которую никто ни разу за последний год не видел беременной, практически сразу пришлось объясняться по этому поводу. Анастасия объяснила отсутствие фотографий и прочей визуальной документации суеверным страхом перед тем, что что-то пойдёт не так. О своей третьей беременности актриса рассказала только маме и мужу, а дети от первого брака узнали о том, что мама в положении, лишь, когда это стало невозможно скрывать.

Но в историю о том, что Заворотнюк - первая знаменитость, которой удалось сохранить в тайне свою беременность и роды, не верят даже её коллеги. Например, режиссёр сериала «Моя прекрасная няня» Алексей Кирющенко был очень удивлён новостью о рождении ребёнка. О чём он рассказал изданию «Комсомольская правда».

«Её никто беременной не видел»: Коллеги сомневаются в том, что Заворотнюк родила сама

«Только из новостей узнал об этом. Я не могу понять: как она родила?! Её же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съёмках сериала «Между нами, девочками-2»? И живота у неё не было. И вообще она выходила в свет, была тоненькой. Ничто не предвещало. И вдруг!»

По словам Кирющенко, актриса снималась у него в указанный период без перерывов: «У неё была большая роль в моём сериале, она много времени проводила на съёмках. И держала себя в хорошей физической форме».
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«Её никто беременной не видел»: Коллеги сомневаются в том, что Заворотнюк родила сама фотографии
«Её никто беременной не видел»: Коллеги сомневаются в том, что Заворотнюк родила сама фотографии
«Её никто беременной не видел»: Коллеги сомневаются в том, что Заворотнюк родила сама фотографии
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