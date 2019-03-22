Эмилия Кларк рассказала о двух операциях на мозге

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк
написала эссе для газеты The New Yorker, в котором рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время съемок в сериале – инсульте и двух операциях на мозге.
В 2011 году, после того, как съемки первого сезона были окончены, Эмилию стали преследовать головные боли. Однажды ей резко стало плохо в спортзале, пришлось даже вызвать скорую помощь. Когда актрису доставили в больницу, врачи сразу отправили ее на МРТ. Снимок показал, что у Кларк субарахноидальное кровоизлияние, аневризма, угрожающий жизни тип инсульта. Потребовалась срочная операция. По словам актрисы, на счету была каждая минута.
«Я должна была подписать разрешение на операцию. Помню, подумала: «Операция на мозге?». Я была в середине своей очень занятой жизни - у меня не было времени на операцию на мозге! Но в конце концов я успокоилась и подписала, а потом потеряла сознание. Следующие три часа хирурги занимались восстановлением моего мозга. Это была не последняя и не худшая операция. Мне было двадцать четыре года»
, - поделилась Эмилия.
Через месяц Эмилия вернулась к привычному ритму жизни. Однако перед выпиской врачи предупредили актрису о том, что они обнаружили еще одну аневризму, за которой необходимо наблюдать. Кларк рассказала об этом продюсерам «Игры престолов», но эту историю не стали афишировать.
На съемках актриса часто испытывала переутомление, а головные боли становились все сильнее. По словам Эмилии, от этой боли ей помогал только морфин. Выяснилось, что аневризма увеличилась вдвое, и врачи приняли решение об операции.
«Мне обещали относительно простую операцию, легче, чем в прошлый раз. Я оказалась в шикарной отдельной палате Манхэттенской больницы... Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, шансы выжить уменьшались с каждой минутой. Нужно было делать трепанацию черепа. Восстановление было еще более болезненным, чем после первой операции. Части моего черепа были заменены титановыми пластинами - у меня огромный шрам, идущий через всю голову. Первое время я испытывала некоторые проблемы с памятью, концентрацией, периферийным зрением»
, - рассказала Кларк.
Спустя несколько недель после сложнейшей операции актриса поехала на фестиваль Comic-Con в Сан-Диего. Во время пресс-конференции Эмилии стало плохо.
«Прежде чем мы начали отвечать на вопросы, у меня ужасно разболелась голова. Ко мне вернулось тошнотворно знакомое чувство страха. Я подумала: "Вот оно. Мое время истекло. Я дважды обманула смерть, и теперь она придет за мной". Когда я вышла за кулисы, ко мне подошел мой публицист. Меня ждал репортер MTV для интервью. Я подумала, что если пойду, то все может произойти в прямом эфире. Но я выжила. Я пережила MTV и многое другое. За годы, прошедшие после второй операции, я вылечилась сверх самых необоснованных надежд»
.
Особенно за свое выздоровление Кларк благодарит свою семь. Мама, отец и брат все это время ухаживали за ней. Теперь актриса помогает тем, кто побывал в похожей ситуации – Эмилия финансирует лечение людей восстанавливающихся после черепно-мозговых травм и инсультов.