«Мне по кайфу, когда женщина рожает»: Артур Смольянинов поспорил с феминисткой на тему абортов

На днях в Москве состоялось первое вручение премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», которой были удостоены специалисты разных направлений по профилактике абортов и поддержке беременных женщин в трудных обстоятельствах. Ведущим мероприятия стал 35-летний актер Артур Смольянинов
. И неслучайно, ведь он и его супруга Дарья Мельникова
активно занимаются благотворительностью.
На церемонии вручения также присутствовала известная российская феминистка и блогер Татьяна Никонова, которая позже в Инстаграме высказала свое мнение
о премии «Амбассадор защиты жизни до рождения». По ее мнению, с абортами бороться не нужно, у каждой женщины должен быть выбор. Татьяна подчеркнула, что бороться надо не с абортами, а с нежеланными беременностями.
«Побывала вчера на вручении антиабортной премии, организованной фондом «Женщины за жизнь», - «Амбассадор защиты жизни до рождения». Награждают, как выразилась со сцены глава фонда Наталья Москвитина, говорящих от имени нерожденных детей. Фонд гордится тем, что за три года существования организовал почти 800 отказов от прерывания беременности. Спасенными в фонде называют детей, матерей которых отговорили прерывать беременность. Потому что эмбрион для них - уже живой человек, права которого надо защищать любой ценой, включая игнорирование прав матери»
, - отметила Татьяна.
Никонова осталась недовольна и ведущим мероприятия – Смольяниновым, который настоятельно рекомендовал всем девушкам почаще рожать.
«Ведущий вечера актер Артур Смольянинов призвал «девчонок рожать чаще, нам по кайфу», настоятельно предлагал всем выпить, сообщил, что вдохновился и готов ехать домой делать еще одного ребенка, а еще недовольным тоном упоминал, что дети - это прекрасно, но хорошо бы присутствующим родителям за ними следить»
, - поделилась блогер.
Артур Смольянинов вступил в полемику с Татьяной в том же Инстаграме
, по пунктам разобрав все её претензии.
«Уважаемая Татьяна.
Считаю необходимым Вам ответить. От себя. Лично. Хотя Ваша взвинченная интонация и категорично-саркастический тон, ваш «низкий», «бульварный» стиль в лучших «традициях» современной официальной «журналистики», а также ощущение полной убеждённости в том, что Вы знаете как правильно, а остальные нет, заставляет меня сомневаться в том, что Вы в принципе умеете слушать и принимать иную точку зрения! Но всё же…»
«Я категорически против запрета чего-либо, в том числе запрета абортов! Нет ничего глупее и вреднее! Я исключительно ЗА то, чтобы женщина, стоящая перед ВЫБОРОМ рожать или нет, выбирала первое! Это моя личная точка зрения. Между смертью и жизнью я, лично я, предлагаю выбрать жизнь. Да и фонд, если Вы заметили, называется «Женщины за жизнь», а не против абортов. Да, безусловно, на вечере были люди, которые говорили странные вещи, чью точку зрения я не разделяю, но таковы издержки благотворительности, принимаешь помощь от тех, кто готов её дать, выбирать не приходится, главное результат. Многим из тех, кому приходилось обниматься, улыбаться и дружить с власть имущими в обмен на онкоцентры, больницы, хосписы и роддома, поверьте, очень этого не хотелось. Очень. Но оно того стоило в итоге».
«О запретах: в Вашей первой «заметке», освещающей вечер, Вы делаете акцент исключительно на абортах после нежелательной беременности, но совсем не говорите о тех случаях, когда беременность была очень и очень желанна, но у ребёнка обнаруживались тяжелые внутриутробные нарушения в развитии, и врачи, все как один, начинали уговаривать, буквально принуждать мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя мать до истерики и вгоняя её в депрессию ещё до родов. Таких случаев очень и очень много. Мой младший брат - такой случай. Моя мать не послушала врачей - отбилась. Сегодня ему исполняется 18 лет, и он прекрасен! Вы совсем не упоминаете об этой стороне дела, не говорите о том, что фонд не только помогает таким матерям после родов, но и сопровождает детишек до 1,5 - 2 лет, оплачивает лечение, реабилитацию и сложные операции, в том числе внутриутробные».
«Совершенно согласен с Вами по поводу сексуального просвещения в школе и рекламы контрацепции. В данный момент недостатков в такой рекламе я не вижу».
«Вы пишите, что «отцов не наблюдалось», но это просто неправда. Отцы были. И я в том числе, со своим трёхмесячным сыном. Вы в уничижительно-ироничном тоне пишите, что я «призвал девчонок рожать чаще, нам по кайфу», но это действительно так. Мне по кайфу, когда женщина рожает, что в этом плохого?! Я сам из многодетной семьи, у меня сейчас двое своих детей, которых я буквально сам принимал, у себя дома, пройдя с их мамой весь путь от первой схватки до потуг и рождения! Вы в таком же тоне пишите, что я «так вдохновился, что готов поехать домой делать ещё одного ребёнка». Но это действительно так. Я хочу ещё детей!!! Что в этом плохого?!
Зачем приходить на чужой праздник, на который Вас не звали, чтобы потом рассказывать, как там всё было плохо, ужасно, и какие там все мудаки?! Что это за удовольствие?!»