Мария Кожевникова призналась, что не состоит в официальном браке

Мария Кожевникова
живет с бизнесменом Евгением Васильевым
почти пять лет, воспитывая трёх сыновей. Однако, как выяснилось, официально Мария и Евгений не женаты - пара предпочла законному браку венчание. Об этом актриса рассказала в передаче «Секрет на миллион»:
«У нас не стоит вопрос, чтобы расписаться: мы можем это сделать хоть завтра. И, честно говоря, думали в этом году сделать красивую свадьбу на наше пятилетие. Но встал другой вопрос: либо мы уезжаем отдыхать, потому что будет как раз август, когда дети пойдут в детский сад, либо свадьба. Мы выбрали отдых. Потому что лично я хочу, чтобы свадьба была красивой. А не расписались, посидели в ресторане... Хочу, чтобы это было таким же красивым и запоминающимся событием, как наше венчание».
Венчание пары состоялось в конце августа 2013 года в Свято-Николаевском соборе в Ницце.