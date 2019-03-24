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«Путин, дай мне паспорт!»: Наталья Орейро доказала Урганту, что она самая обрусевшая иностранка

24 марта
2019 год

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24 марта 2019
Наталья Орейро приехала в Россию с концертным турне, которое будет греметь по отечественным городам до конца апреля. По случаю чего Наталья стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», на котором артистка, обезоружив Ивана Урганта своей непосредственностью, доказала, что неплохо знает Россию. Единственное, что до сих пор дается Наталье с трудом - способность запоминать названия российских городов, в которых она будет выступать с концертами. Поэтому певица выписала себе все локации и даты на спине.

«Путин, дай мне паспорт!»: Наталья Орейро доказала Урганту, что она самая обрусевшая иностранка

По приблизительным подсчетам Наталья была в России уже «раз 15», и до такой степени обрусела, что «только и остаётся, чтобы Путин выдал паспорт российский и всё». «Но по-моему, он не хочет», - предположила Наталья.
Иван в ответ на это предложил артистке немедленно обратиться к Путину с сообщением, ведь он же наверняка смотрит «Вечерний Ургант» ежедневно.
Наталья не растерялась и обратилась к российскому президенту (что характерно певица с Владимиром Владимировичем уже на «ты»), разбрасываясь императивами: «Давай, поехали, Путин, дай мне пассапорте!»

«Путин, дай мне паспорт!»: Наталья Орейро доказала Урганту, что она самая обрусевшая иностранка

«Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я», - авторитетно заявила Наталья. «Я даже больше русская, чем сам Жерар Депардье. Гораздо больше. Он же только ради денег всё это затеял». После этого откровения Иван Ургант подверг Наталью тестированию на знание бытовых русских обычаев, которое она прошла почти что с отличием.


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«Путин, дай мне паспорт!»: Наталья Орейро доказала Урганту, что она самая обрусевшая иностранка фотографии
«Путин, дай мне паспорт!»: Наталья Орейро доказала Урганту, что она самая обрусевшая иностранка фотографии
«Путин, дай мне паспорт!»: Наталья Орейро доказала Урганту, что она самая обрусевшая иностранка фотографии
«Путин, дай мне паспорт!»: Наталья Орейро доказала Урганту, что она самая обрусевшая иностранка фотографии
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