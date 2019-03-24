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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова продолжают жить вместе после развода

24 марта
2019 год

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24 марта 2019
21 марта в СМИ появилась новость о том, что решением Бабушкинского мирового суда Москвы Марат Башаров и Елизавета Шевыркова были разведены. Однако Марат продолжает изображать неведение и утверждает, что не слышал ни о каком разводе.
По сообщению издания Starhit, чтобы прояснить эту ситуацию, журналисты дозвонились до Марата и попросили прокомментировать решение суда. В ответ на что Марат предложил передать трубку Елизавете: «Ой, а мы ничего не знаем с Елизаветой. Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребёнком. Дать супругу, чтобы вы успокоились все?»

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова продолжают жить вместе после развода

Взявшая трубку Елизавета отрицательно отвечала на все вопросы о расторжении брака. На вопрос журналистов, знает ли Елизавета своего законного представителя Нелли Макарову, которая присутствовала на судебном заседании, Марат Башаров снова отшутился: «Послушайте, нас разводили уже раз десять. Какая-то Нелли Макарова, какой-то законный представитель, что вы ересь несете, ей-богу!»

Именно Нелли Макарова сообщила журналистам программы «Ты не поверишь!» о том, что суд развел Марата и Елизавету, и что бывшие супруги сохранили добрые отношения в интересах ребёнка.
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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова продолжают жить вместе после развода фотографии
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова продолжают жить вместе после развода фотографии
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова продолжают жить вместе после развода фотографии
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова продолжают жить вместе после развода фотографии
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