Ксения Собчак рассказала о конфликте с Марией Кожевниковой из-за фотографии и шутки про Госдуму

Мария Кожевникова стала героиней передачи «Секрет на миллион», где рассказала не только об отсутствии штампа в паспорте, но и о давнем конфликте с Ксенией Собчак.
По словам Марии, в 2011 году Собчак опубликовала в соцсетях неудачный снимок актрисы, на котором она сидит в экстремально коротком платье, снабдив его издевательским комментарием. После этого Мария перестала здороваться с Собчак и так до сих пор не пошла навстречу всем попыткам Ксении Анатольевны помириться.
фото: Мария Кожевникова
Молниеносно реагирующая на упоминание своей фамилии в каком бы то ни было контексте Собчак решила внести ясность в историю, которую Кожевникова изложила в передаче:
«Мне прислали ссылку на программу с Марией Кожевниковой, где она рассказывает удивительную историю нашего якобы «конфликта», где я вначале ей нахамила, а потом мирилась. Как же было на самом деле?
Я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались - вот и все общение. Никаких отношений у нас никогда не было.
Я действительно написала что-то в стиле: «Интересно, как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова?» И разместила одно из её эротических фото. Это был риторический вопрос моим подписчикам, потому как я действительно не понимаю, почему Высший Законодательный Орган стал местом скопления актрис, спортсменов и певцов? Я считаю, что это признак времени, когда нужны не законотворцы, а дрессированные обезьянки, умеющие нажимать на кнопку по команде. Когда, например, мой соратник по партии Дима Гудков на «нужную кнопку» нажимать перестал и нарушил священное правило «ГосДума не место для дискуссий», его быстренько оттуда выперли. А Мария прекрасно там заседала. В перерывах между сериалами. И не оспаривала ни закон Димы Яковлева, иначе называемый «законом подлецов», ни прочие мерзости.
фото: Ксения Собчак
Именно об эффективности законотворческой деятельности я и хотела поговорить с народным избранником Марией Кожевниковой. Поэтому спустя время подошла и попросила об интервью, отметив, что это как раз хороший способ обьяснить свою позицию. Но как это всегда и бывает, народные избранники у нас почему-то до ужаса боятся прямых вопросов журналистов, и предпочитают говорить в формате монологов, а не ответов на вопросы. Вот и вся история. И таких историй миллион - чиновники и «народные избранники» не хотят общаться с независимой прессой, хотя это их прямая обязанность».