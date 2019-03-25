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Анна Михалкова поделилась диетой, с помощью которой похудела на 15 кг

25 марта
2019 год

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25 марта 2019
В прошлом году Анна Михалкова похудела на 15 кг всего за 6 месяцев. Однако на этот шаг Анна решилась только после того, как у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Анна Михалкова поделилась диетой, с помощью которой похудела на 15 кг

«Не было какого-то специального решения, гипертония мне помогла. Это была необходимость: сбросить вес, чтобы стабилизировать давление. Я занялась спортом, еще все это проходило на нервной почве - и похудела. Сейчас в моей жизни нет никакого ЗОЖ», - призналась Анна в интервью Яне Павлидис.

Несмотря на то, что сейчас Михалкова в еде себя не ограничивает, в период похудения ей пришлось сесть на жесткую диету. Это тоже стало стрессом для её организма, но все же лучше, чем гипертония. В недавнем интервью актриса расписала свой рацион питания.

Анна Михалкова поделилась диетой, с помощью которой похудела на 15 кг

По словам Анны, самые калорийные продукты нужно употреблять в первой половине дня. На завтрак она ела овсяную кашу на воде без сахара с черносливом и курагой, а также 50 г куриного филе с зеленью и томатами и стаканчик натурального йогурта. Пообедать можно супом на нежирном бульоне, а также съесть запеченное мясо или рыбу, отварные яйца и салаты из свежих овощей.

После 15.00 задача усложняется - пища должна быть максимально легкой, а порции - не более 150 граммов. Актриса обычно перекусывала салатом из огурцов и зелени, томатами со сладким перцем на гриле и обезжиренным кефиром.

Также раз в неделю Анна устраивала разгрузку. За целый день можно съесть 300 граммов мякоти фруктов. Особенно актрисе нравилось «сидеть» на грейпфрутах и ананасах. Также в разгрузочный день можно пить воду в неограниченном количестве, зеленый чай без сахара и до 300 мл свежевыжатого овощного сока. Михалкова предупредила, что выходить из диеты следует постепенно, добавляя в рацион новые продукты.

Сейчас актриса ни в чем себе не отказывает. За время диеты ее желудок уменьшился в разы, так что теперь Анна ест все, но небольшими порциями.
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Анна Михалкова поделилась диетой, с помощью которой похудела на 15 кг фотографии
Анна Михалкова поделилась диетой, с помощью которой похудела на 15 кг фотографии
Анна Михалкова поделилась диетой, с помощью которой похудела на 15 кг фотографии
Анна Михалкова поделилась диетой, с помощью которой похудела на 15 кг фотографии
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