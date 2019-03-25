«Она бросила меня»: Валентина Талызина рассказала о ссоре с Лией Ахеджаковой

Валентина Талызина
в эфире программы «Выход в люди» рассказала, почему больше не общается с Лией Ахеджаковой
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Весь актерский состав фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
после премьеры проснулся знаменитым. Валентина Талызина внесла особый вклад в производство картины – она не только сыграла роль веселой подруги главной героини, но и озвучила роль Барбары Брыльски
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Ее партнершей по съемкам в «Иронии судьбы» стала Лия Ахеджакова, сыгравшая вторую подругу Надежды. По словам Талызиной, они с Ахеджаковой дружили еще с института, они вместе учились в ГИТИСе. Однако спустя много лет актрисы перестали общаться. Это случилось в 2007 году, когда Лия Ахеджакова отказалась сниматься в продолжении картины
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«Она бросила меня, свою партнершу, не сыграв во второй части «Иронии судьбы». Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг»
, - заявила Талызина.
Эта ситуация очень задела Валентину Илларионовну. Героиню Ахеджаковой «отправили на родину в Израиль», а Талызиной пришлось в кадре делать вид, что она звонит подружке и рассказывать о происходящем по телефону.
«Когда она узнала, что по сценарию мы ее отправили в Израиль, сказала: «Сволочи», это касалось и меня»
, - рассказала Валентина Илларионовна.
Кстати, во время съемок «Иронии судьбы, или С легким паром!» актриса также поссорилась и с Барбарой Брыльска. Исполнительница главной роли считала Талызину очень завистливой и распускала сплетни про нее. Даже рассказывала режиссеру, что коллега выпивает: «Она сказала, я была нетрезва, но это неправда. А она была гордая полячка. Не понимала, какую роль она играет, ленинградской учительницы»
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