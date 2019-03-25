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Барбра Стрейзанд извинилась за слова о жертвах насилия Майкла Джексона

25 марта
2019 год

Лайфстайл >>
25 марта 2019
В январе этого года вышел документальный «Покидая Неверленд», рассказывающий о Уэйде Робсоне и Джеймсе Сейфчаке, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. С того времени скандал вокруг него не утихает. Общество разделилось на два лагеря: одни уверены, что Джексон преступник, а другие верят в невиновность поп-короля. Однако актриса и певица Барбра Стрейзанд дала неоднозначный комментарий по этому поводу в интервью The Times. Она нашла оправдание для Майкла Джексона и обвинила во всем родителей Робсона и Сейфчака.

Барбра Стрейзанд извинилась за слова о жертвах насилия Майкла Джексона

«Майкл был очень милым, наивным, трогательным человеком. Его сексуальные потребности, они были либо родом из детства, либо уже были заложены в его ДНК», - заявила Стрейзанд.

«Вы говорите, что он «приставал» к детям, но вы же сами слышали, что они (Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак) говорят в фильме: они сами были счастливы быть рядом с Майклом. Сейчас они оба женаты и у них есть дети, так что случившееся не убило их.
Я сочувствую этим детям. Но все-таки я думаю, что вина за произошедшее лежит на их родителях, которые позволяли своим детям спать с ним. Зачем Майклу были нужны эти маленькие мальчики, танцующие в туфлях и шляпах, как у него?».

Барбра Стрейзанд извинилась за слова о жертвах насилия Майкла Джексона

За эти слова Барбре пришлось извиняться, потому что большинство решило, что актриса оправдывает педофилию. Стрейзанд объяснилась в Инстаграме.

«Я глубоко извиняюсь за боль и недопонимание, которые я вызвала, не подобрав более тщательно выражения в отношении Майкла Джексона и его жертв. Те слова, что появились в прессе, не отражают мою позицию. Я никоим образом не собиралась отрицать тот факт, что эти мальчики перенесли травму. Как и все жертвы сексуального насилия, они будут жить с этим до конца дней. Я раскаиваюсь и надеюсь на то, что Джеймс и Уэйд знают, что я глубоко уважаю их и восхищаюсь ими за то, что они рассказали правду», - написала она.
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Барбра Стрейзанд извинилась за слова о жертвах насилия Майкла Джексона фотографии
Барбра Стрейзанд извинилась за слова о жертвах насилия Майкла Джексона фотографии
Барбра Стрейзанд извинилась за слова о жертвах насилия Майкла Джексона фотографии
Барбра Стрейзанд извинилась за слова о жертвах насилия Майкла Джексона фотографии
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