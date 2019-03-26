Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя

Вчера режиссер Сарик Андреасян
на своей странице в Инстаграме обрушился с критикой на Юрия Дудя
. Сарика возмутил тот факт, что журналист очень часто в беседе с гостями своего шоу «ВДудь» нелестно высказывается о его творчестве. В гневном посте режиссер вызвал Дудя на дуэль
, а также предложил ему сделать интервью с ним.
«Если бы не Сарик Андреасян, Юрий Дудь лишился бы 10% вопросов, которые он задаёт своим гостям. Предлагаю закрыть этот гештальт в любом удобном вам формате: дуэль, коктейль, батл!
P.S. Юрий, завтра улетаю в страну, где каждый кубометр воздуха напоминает Вам обо мне, и вернусь 22-го апреля! Если осилите перелёт ещё раз, то приглашаю Вас в гости!»
, - написал Андреасян.
Дополнил свое послание Сарик нарезкой интервью Дудя с вопросами о нём и его фильмах и разбавил её ироничными комментариями.
Сегодня Андреасян объяснил, что дуэль – это всего лишь шутка
. И если интервью не состоится, режиссер сильно не расстроится.
«На этой милой шутке заканчиваю свой штурм! Я хотел бы сказать простую вещь, что я не хочу быть известным и не стремлюсь говорить ни с Юрием, ни с кем-то ещё! Если интервью не состоится, то, буду откровенен, мне абсолютно плевать. Я просто считаю, что играть в одни ворота не совсем честно, а в целом мне не интересны ни Дудь, ни интервью. За десять лет моей карьеры у меня было много возможностей дать интервью, и я всегда отказывался. Те разы, что я хотел потрясти общественность, выдав противоречивую фразу или мнение, я использовал по полной. Мне моей славы хватает и чужой мне не нужно! Всех обнимаю и люблю! Я служу зрителю и делаю это очень успешно уже много лет!»
, - поделился Андреасян.
Кстати, Дудь действительно довольно часто упоминает в интервью фильмы Андреасяна. Так, в недавнем интервью с Дмитрием Нагиевым
журналист спросил, почему он согласился сняться в фильме Андреасяна «Непрощенный»
. «Вас не смущала репутация его предыдущих фильмов?»
, - поинтересовался Дудь.
Однако Нагиев (а что ему еще оставалось?) встал на защиту режиссера: «Это тот редкий случай, когда о деньгах я вспомнил уже в конце съёмок, что мне за это ещё могут заплатить. Мои съёмки строятся на моем личностном отношении с режиссером. Я его или уважаю, или не уважаю как человека. Потом материал, потом деньги. Мне очень симпатичен был Сарик Андреасян. Он очень умный, тонкий и интеллигентный человек. Поэтому, когда он написал мне в ночи, я начал читать этот сценарий. На уровне произведения это была разрывающая история. Хотя мы с ним не общаемся. Мы с ним никакие не друзья»
, - объяснил свое решение Дмитрий.