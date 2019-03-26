Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя

26 марта
2019 год

Лайфстайл >>
26 марта 2019
Вчера режиссер Сарик Андреасян на своей странице в Инстаграме обрушился с критикой на Юрия Дудя. Сарика возмутил тот факт, что журналист очень часто в беседе с гостями своего шоу «ВДудь» нелестно высказывается о его творчестве. В гневном посте режиссер вызвал Дудя на дуэль, а также предложил ему сделать интервью с ним.

Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя

«Если бы не Сарик Андреасян, Юрий Дудь лишился бы 10% вопросов, которые он задаёт своим гостям. Предлагаю закрыть этот гештальт в любом удобном вам формате: дуэль, коктейль, батл!
P.S. Юрий, завтра улетаю в страну, где каждый кубометр воздуха напоминает Вам обо мне, и вернусь 22-го апреля! Если осилите перелёт ещё раз, то приглашаю Вас в гости!», - написал Андреасян.

Дополнил свое послание Сарик нарезкой интервью Дудя с вопросами о нём и его фильмах и разбавил её ироничными комментариями.

Сегодня Андреасян объяснил, что дуэль – это всего лишь шутка. И если интервью не состоится, режиссер сильно не расстроится.

«На этой милой шутке заканчиваю свой штурм! Я хотел бы сказать простую вещь, что я не хочу быть известным и не стремлюсь говорить ни с Юрием, ни с кем-то ещё! Если интервью не состоится, то, буду откровенен, мне абсолютно плевать. Я просто считаю, что играть в одни ворота не совсем честно, а в целом мне не интересны ни Дудь, ни интервью. За десять лет моей карьеры у меня было много возможностей дать интервью, и я всегда отказывался. Те разы, что я хотел потрясти общественность, выдав противоречивую фразу или мнение, я использовал по полной. Мне моей славы хватает и чужой мне не нужно! Всех обнимаю и люблю! Я служу зрителю и делаю это очень успешно уже много лет!», - поделился Андреасян.

Кстати, Дудь действительно довольно часто упоминает в интервью фильмы Андреасяна. Так, в недавнем интервью с Дмитрием Нагиевым журналист спросил, почему он согласился сняться в фильме Андреасяна «Непрощенный». «Вас не смущала репутация его предыдущих фильмов?», - поинтересовался Дудь.

Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя

Однако Нагиев (а что ему еще оставалось?) встал на защиту режиссера: «Это тот редкий случай, когда о деньгах я вспомнил уже в конце съёмок, что мне за это ещё могут заплатить. Мои съёмки строятся на моем личностном отношении с режиссером. Я его или уважаю, или не уважаю как человека. Потом материал, потом деньги. Мне очень симпатичен был Сарик Андреасян. Он очень умный, тонкий и интеллигентный человек. Поэтому, когда он написал мне в ночи, я начал читать этот сценарий. На уровне произведения это была разрывающая история. Хотя мы с ним не общаемся. Мы с ним никакие не друзья», - объяснил свое решение Дмитрий.
версия для печати
Ссылки по теме
«Мне по кайфу, когда женщина рожает»: Артур Смольянинов поспорил с феминисткой на тему абортов
Поиск по меткам
конфликтсоцсети
персоны
Сарик АндреасянДмитрий Нагиев
фильмы
Непрощённый

фотографии >>
Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя фотографии
Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя фотографии
Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя фотографии
Сарик Андреасян вызвал на дуэль Юрия Дудя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.
Валентина Дворянинова
22 марта скончалась певица Валентина Дворянинова.
Маргарита Жарова
21 марта скончалась актриса Маргарита Жарова.
Пётр Зайченко
21 марта ушёл из жизни актёр Пётр Зайченко.
Анатолий Адоскин
20 марта скончался актёр Анатолий Адоскин.

День рождения >>

Тара Амирханова
Алексей Булдаков
Михаил Евланов
Янис Паукштелло
Алексей Петренко
Кирилл Продолятченко
Андрей Сенькин
Алексей Сидоров (II)
Ольга Шувалова
Алан Аркин
Дженнифер Грей
Джеймс Каан
Кира Найтли
Леонард Нимой
Жулиана Паэш
Лолита Торрес
все родившиеся 26 марта >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен