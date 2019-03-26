ревью

Режиссер возмущен тем, что журналист постоянно критикует его в шоу «ВДудь»

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Страдающее Средневековье: Как создавались костюмы для исторического сериала «Падение ордена»

Всё о процессе создания костюма, тонкостях работы художника и о судьбе костюмов после завершения съёмок.