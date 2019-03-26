Страдающее Средневековье: Как создавались костюмы для исторического сериала «Падение ордена»

Ведь, как мы помним, чрезмерное доверие короля Филиппа IV (Эд Стоппард) к своему другу, тамплиеру Лэндри дю Лозону (Том Каллен), обернулось для самодержца неискупимым предательством. В связи с чем Филипп нахмурился, отрастил бороду и преисполнился решимости уничтожить Орден Тамплиеров. Этому внутреннему перерождению необходимо визуальное воплощение. За которое, среди прочих, отвечает южноафриканская художница по костюмам Дайана Силлерс («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). Кино-театр.ру отправился прямиком на поле брани - на пражскую киностудию «Баррандов», где проходили съемки второго сезона, и навестил Дайану в пошивочном цеху, размерами не уступающему аналогичному цеху Большого театра. Под гудение стиральной машинки и шипение парогенераторов Дайана рассказала нам о процессе создания образа персонажа, о тонкостях работы художника по костюму и о судьбе костюмов после завершения съёмок.
фото: Дайана Силлерс
Какими ресурсами вы пользуетесь, создавая визуальное воплощение персонажей?
Всё начинается с исследования конкретного исторического периода. К тому же, на съёмки исторических драм всегда приглашают историка-консультанта. В данном случае недостатка в информации у меня не было - не так уж давно это всё происходило. Сохранилось очень много исторических документов, по которым без труда можно воссоздать западноевропейский костюм 13 века. Именно в этот период появляется такое понятие как крой одежды, это было время, когда свободная одежда стала подгоняться по фигуре с помощью построения выкройки. Некоторые костюмы в первом сезоне мы просто копировали с существующих исторических референсов.
Кроме того, я всегда стараюсь отслеживать современные модные тренды, основанные на интерпретациях и отсылках к костюму соответствующего исторического периода. И заимствую какие-то из этих интерпретаций, создавая образ исторически достоверный, но простой для восприятия современного зрителя.
О каких современных элементах идёт речь?
Когда я говорю о современных вкраплениях, это в большей степени касается конструктивных линий и того, как работает выкройка. В определенных случаях можно сместить плечевой шов, немного осовременить конструкцию - ведь крой современного костюма сильно отличается от кроя костюма исторического. Также это касается ткани. Разнообразие ткани и фактур в Средневековье было куда более скромным, чем то, что нам доступно сегодня. То же самое можно сказать о способах окрашивания ткани и о цветовой палитре. Потому что тогда использовались только натуральные красители, которые давали ограниченную палитру. Ну, и как не сложно догадаться, в те времена всё шилось вручную - чего мы просто не можем позволить себе сейчас. Мы стачиваем детали и узлы одежды на машинке - это тоже можно считать своеобразным осовремениванием.
Создавая костюм, вы создаете персонажа. Есть ли какие-то проверенные приёмы в создании костюма, которые способны сформировать у зрителя впечатление о персонаже еще до того, как зритель узнает его получше?
Я всегда сотрудничаю с актёрами. Мы много времени уделяем обсуждению того, как они видят своих персонажей. Актёр высказывает мне какие-то идеи, позволяющие понять, каким именно он видит своего героя. Я, как костюмер, в свою очередь, могу предложить актёру варианты, которые облегчат ему жизнь (особенно если речь идет об историческом костюме, который никогда не бывает на сто процентов удобным). Суммируя все эти соображения, мы можем создать такую форму и фактуру, которая отразит характер или физическое состояние героя в полной мере. Например, такая важная вещь, как вес ткани, вес рукавов или всего костюма - может непосредственно повлиять на манеру движения персонажа, его осанку. Головной убор, украшения, обувь - всё это точно таким же образом влияет на то, как человек двигается. Всего понемногу - и образ готов.
Работе с актёром, конечно же, предшествуют совещания с художником- постановщиком, режиссерами и сценаристами, на которых обсуждаются общие решения по формированию образов.
Есть ли какой-то персонаж в сериале «Падение ордена», работа над костюмами которого оказалась настоящим вызовом для вас?
Мне огромное удовольствие приносит работа над костюмами тамплиеров. Ведь это не столько даже костюм, сколько униформа. И именно поэтому интересно индивидуализировать каждый костюм. Что достаточно непросто и требует работы мысли. Потому что ты работаешь с определенным набором обязательных исходных составляющих, из которых, не нарушая общей композиции, нужно создать неповторимые образы. Что в каком-то смысле гораздо тяжелее, чем иметь возможность использовать любой цвет и фактуру. Потому что у тебя есть уже достаточно строгая концепция, в рамках которой надо что- придумать.
Общее настроение сериала изменилось во втором сезоне. Как это отразилось на вашей работе?
Во втором сезоне персонажи развиваются в более мрачном ключе, и это надо было как-то отразить - с помощью всё тех же фактур и цветов. Но они же не стали совершенно другими людьми, живущими в другую эпоху. Поэтому действовать без оглядки на первый сезон я, конечно, не могу. Для каждого персонажа мы создаем гардероб, и когда я получаю новый сценарий, я в первую очередь, думаю, могу ли я использовать какие-то элементы уже существующего гардероба - это может быть часть костюма или аксессуары вроде ремня и головных уборов.
А что касается оружия и доспехов? Какие материалы вы используете?
Всё, что касается доспехов и прочей боевой атрибутики, делает другой дизайнер, специалист в этой области. Кольчуга, которую он сделал, почти полностью сшита из ткани, которая используется при пошиве акробатических и спортивных костюмов и очень плотно прилегает к телу. А элементы кольчуги из очень легкого алюминия просто нашиваются к тем местам, которые видны зрителю: рукава, юбка, капюшон c оплечьем - всё это отдельные элементы. Такой театральный подход к производству костюма делает его гораздо более лёгким для носки, создавая при этом иллюзию полного обмундирования. Потому что это практически невозможно - передвигаться в кольчужной броне, учитывая, что актёры участвуют в батальных сценах, где им нужно достаточно проворно двигаться. Что касается лат - их делают из резины или каких-то других мягких материалов, которым можно придать вид металла с помощью окрашивания.
Сколько времени занимает изготовление одного костюма, скажем, королевы?
Несколько дней. И в работу вовлечены несколько человек. Мы начинаем с эскиза, кто-то строит выкройку, кто-то занимается раскроем ткани, затем швея стачивает детали кроя, всё это перемежается примерками и подгонкой под фигуру актёра. Сшитый костюм отправляется на декоративную отделку, если она предусмотрена, и в завершении процесса костюм состаривают, чтобы он не выглядел слишком новым. Это целый процесс, занимающий 5-6 дней.
Какова примерная стоимость такого костюма?
Сложный вопрос, потому что тут надо считать не только материалы, но и производство. Я бы сказала, пару тысяч американских долларов. Недешево. Я люблю использовать натуральные ткани: шелка, хлопок, ткани ручной работы. Всё это сказывается на стоимости.
. Сколько производится копий одного и того же костюма?
Во многих случаях мы делаем 10-15 копий, потому что во время съёмок они могут быть испорчены - специально или случайно. Многое зависит от того, в каком порядке снимаются сцены. Скажем, в одной сцене персонажа ранят, его костюм изорван и покрыт кровью, а потом снимается другая сцена, которая предшествует этому событию.
Что происходит с костюмами после съемок?
Все костюмы принадлежат производственной компании, их всегда сохраняют на случай, если выйдет следующий сезон. Когда становится понятно, что продолжения больше не будет, их могут продать одной из компаний, которые занимаются прокатом костюмов и реквизита для съёмок. Но производственная компания придерживает костюмы до той поры, пока не будет абсолютной уверенности в том, что никаких шансов на продолжение съёмок сериала не будет. Некоторые компании даже при таком раскладе всё равно сохраняют костюмы.
Актеры просят подарить им что-то из аксессуаров или одежды?
Да постоянно. И часто им идут навстречу. Если только речь не идёт о чем-то, что нам понадобится для съемок в дальнейшем. И их можно понять - это сделано для них и под них, это часть их персонажа, им хочется сохранить сувенир. Иногда они просят оставить себе украшение, или какой-нибудь ремень - что-то незначительное.
Какие материалы используются при изготовлении украшений?
Недорогие. Это бижутерия в основном. Мы её арендуем у специальных компаний, которые сдают на прокат для съёмок украшения. Есть огромная компания в Риме, которая называется Jewel House, у них полно таких украшений, соответствующих различным эпохам.
Есть какие-то особенности кинопроизводства, которые отражаются на вашей работе и на выборе материала?
Да, например, не следует использовать слишком шумную ткань. Особенно это касается женских исторических костюмов - потому что они очень длинные, у них есть шлейфы. Нам приходится подшивать к подолу платья бархат, чтобы при ходьбе ткань верха не скреблась о пол, создавая нежелательные шумовые эффекты. Плотный шёлк или парча отличаются такой особенностью. Обычно люди, работающие со звуком, приходят посмотреть на костюмы, смотрят какую ткань мы используем, всё это обсуждается. Это ещё одно свидетельство того, что кинопроизводство - это командная работа, где все департаменты взаимодействуют друг с другом.