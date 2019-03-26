Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

О состоянии (и местонахождении) Армена Джигарханяна
ничего не было слышно несколько месяцев. После того, как в октябре прошлого года артиста в очередной раз экстренно госпитализировали, он пропал из виду, обеспокоив не только любопытных журналистов, но и сотрудников подведомственного ему Московского драматического театра.
Однако 25 марта некто Артур Согомян, называющий себя другом Джигарханяна, опубликовал в официальной группе артиста в Фейсбуке сообщение о самочувствии Армена Борисовича, дополнив запись соответствующими фотографиями
.
«Добрый вечер, друзья!
Многие интересуются, как себя чувствует Армен Борисович, чем занимается, как проводит время.
Наш Мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: «Согласно паспортным данным». С журналистами не общается, активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями. В театр ездить пока сложно, врачи рекомендуют сначала полностью восстановиться и только потом приступать к работе. Наш театр учредил премию молодым актерам имени Армена Джигарханяна, Армен Борисович сам планирует просматривать все новые работы, чтобы выбирать лучших, так что скоро работы прибавится».