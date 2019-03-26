«Эти люди сократили жизнь моего мужа»: Марина Зудина об украденных деньгах Табакова

Марина Зудина стала гостей очередного выпуска постельного youtube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», в котором рассказала о мошенничестве, сократившем жизнь Олега Табакова, об обвинениях в расчётливости, о закате карьеры и о многом другом.
7 марта на платформе Start вышел сериал Константина Богомолова«Содержанки», в котором Марина сыграла одну из главных ролей. Актриса призналась, что чрезвычайно благодарна Богомолову за то, что он дал ей работу. Ведь после смерти мужа ей пришлось нелегко.
«Я знаю, что мы не будем ходить с протянутой рукой, у нас есть достоинство, в детях есть генетика Олега Павловича. Я благодарна ему за то, что он меня сформировал такой. Которая будет идти вперёд. Но не по трупам - я не такой человек. Я благодарна Косте Богомолову. Вот Олег Павлович как бы сделал, если бы у кого-то произошла беда? Он бы дал человеку работу. Он вот так помогал. Так вот Костя Богомолов единственный, кто предложил мне работу. Я имею в виду единственный из тех людей, которых я знаю, и кто был близок и Олегу Павловичу, и мне. Я это ценю. Потому что просить я не люблю».
Актриса также высказалась о своём отношении к такому понятию как «содержанка»: «Я знаю столько историй, в которых люди предавали своих близких, что ситуация, в которой обговорены условия взаимоотношений, на мой взгляд, гораздо честнее. Но если говорить обо мне - я бы не смогла. Я не понимаю, что такое секс без любви. Наверное, я такая не продвинутая. У меня так счастливо сложилось - я не знаю, что такое желание без влюбленности».
Манучаров спросил у актрисы, что она думает обо всех обвинениях в неискренности и в браке по расчёту. Марина заливисто расхохоталась без тени злобы и ехидства: «Ну какой брак по расчёту? В меня олигархи были влюблены, и что? Я начала сниматься в кино в 18 лет, у меня были главные роли, я не была женой Олега Павловича. Какой расчёт? Когда я, выйдя замуж за Олега Павловича, потеряла работу в кино».
«Общество меня осуждало, что я, такая молодая, увела Олега Павловича из семьи. Что это общество скажет на то, что я с Олегом Павловичем прожила больше, чем предыдущая его супруга? Я с ним фактически 35 лет была рядом».
Марина также рассказала о мошенничестве, в результате которого Табаков потерял большую часть своих сбережений, что, по-мнению актрисы, существенно сказалось на его здоровье. Речь идет о сумме в 677 миллионов рублей, которые Табаков хранил в банке «Клиентский».
«Знаете, как нас обманули? На территории одного банка перевели деньги в другой банк. Это был банк с большой государственной поддержкой. И директор одного из филиалов, которую мы знали 15 лет. Мы подписывали бумаги и думали, что подписываем перевод на другой счёт. А подписали по факту перевод денег в другой банк. Это было обманом. Это была большая травма для Олега Павловича, потому что он не ожидал такого от человека, которого знал 15 лет. Она потом ушла из этого банка, эта женщина. Елена Кобцева её зовут - не имейте с ней дел. Четыре года я этим занимаюсь. Эти люди сократили жизнь моего мужа точно на несколько лет.
И даже если не будет денег, но люди будут наказаны, будет хотя бы моральная компенсация. Мне уже сказали, что из меня бы получился неплохой работник прокуратуры или следователь. Мне помогает классный адвокат, у него 20 лет опыта работы следователем. Но, представьте, при поддержке Генпрокуратуры и СК мы не можем найти оперативников хороших. Если у кого-то есть знакомые оперативники, пожалуйста, они мне очень нужны!»