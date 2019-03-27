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«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами

27 марта
2019 год

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27 марта 2019
26-летняя Ирина Старшенбаум является не только восходящей звездой российского кино, но и большим другом модного дома Chanel. По словам девушки, основательница бренда Коко Шанель была очень нестандартной личностью, обладала неповторимой творческой энергией и стремилась дружить с талантливыми людьми. Сама же Старшенбаум в интервью Светлане Бондарчук призналась, что раньше отношения у нее лучше складывались с мужчинами, чем с женщинами, однако сейчас эта разница сошла на нет.

«Есть женщины, восхищающие силой, красотой, умением себя держать, проходить через сложные жизненные ситуации с достоинством. Я понимаю, что мужчина так никогда не сможет», - отметила Ирина.

«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами

Сотрудничество актрисы с Chanel началось после выхода блокбастера «Притяжение», где она сыграла одну из главных ролей. Старшенбаум рассказала, что получить работу в этом проекте было очень просто, потому что у нее сразу установилась духовная связь с режиссером Фёдором Бондарчуком.

«С Фёдором Сергеевичем была уникальная ситуация, - вспоминает Ирина. - Через пять минут после знакомства с ним мне казалось, что я знаю его уже лет пять. И сейчас его воспринимаю как, не знаю, крёстного отца. Когда я пришла на пробы, у меня почему-то включились отвязность и панибратство, хотя малоизвестная актриса к знаменитому Фёдору Бондарчуку обычно с другими приходит эмоциями и словами».

После «Притяжения» у Ирины была еще одна знаковая роль у известного режиссера - Наташа в ленте «Лето» Кирилла Серебренникова. По словам актрисы, знакомство с постановщиком буквально перевернуло её жизнь.

«Я совершенно поехала головой после того, как познакомилась с Кириллом Семеновичем и ребятами, которые у него играют, - рассказала Старшенбаум. - У меня нет актёрского образования, но я чувствовала себя так, будто вместе с ними окончила курс Серебренникова. Мы разговариваем на одном языке, у нас похожие вкусы… Я прихожу на каждый спектакль, и мне все нравится. В театрах много старообразного, а они тоже должны меняться. В «Гоголь-центре» такое ощущение, что ты попадаешь в театр сегодняшнего дня. Это живой организм с такой панк-энергией. Ребята умные, талантливые, красивые, молодые. Эта честность во всем меня покорила. Ну и красота - Серебренников окунул меня в чувство прекрасного. Он очень много знает, и все, что он говорит и чувствует, связано с красотой».

«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами

Сотрудничество с известным брендом и успешную кинокарьеру Ирина Старшенбаум совмещает со счастливой личной жизнью: после съёмок в «Притяжении» она начала встречаться с коллегой по площадке Александром Петровым. Однако о семье и детях актриса пока не задумывается, потому что хочет максимально реализовать себя.

«Наверное, проще было бы подстраиваться, быть тихой и покладистой, - признается Ирина. - Всё-таки когда в женщине преобладает созидательная энергия и она умеет принимать любую форму, как вода, мужчине проще. Но это не мой вариант. У меня много амбиций. Которые не всегда могут быть амбициями на самом деле. Я Овен, моя стихия - Огонь! При этом в дружбе я умею идти на уступки, обходить острые углы, заботиться. В личной жизни тяжелее. Такой характер. Но если бы его не было, наверное, со мной было бы не так интересно».

Несмотря на то, что пара Петров-Старшенбаум всегда на слуху, Ирина не любит много рассказывать о своих отношениях и до сих пор не смирилась с тем фактом, что за ними 24/7 наблюдает вся страна.

«Сложно пережить тиражирование личной жизни, - поделилась актриса. - Когда есть дети, сложившаяся семья, несколько лет прожито вместе, наверное, проще. А сейчас, когда такой непонятный этап, непросто быть в центре внимания. Я не выкладываю личные фото в Instagram, мало об этом говорю, поэтому удается сохранять частное пространство».
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«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами фотографии
«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами фотографии
«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами фотографии
«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами фотографии
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