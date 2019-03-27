«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами

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26 марта «Эти люди сократили жизнь моего мужа»: Марина Зудина об украденных деньгах Табакова в 2017 году Олег Павлович потерял 677 миллионов рублей

26 марта Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста Армена Борисовича выписали из больницы

26 марта Страдающее Средневековье: Как создавались костюмы для исторического сериала «Падение ордена» Всё о процессе создания костюма, тонкостях работы художника и о судьбе костюмов после завершения съёмок.