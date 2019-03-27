Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы

Американская актриса Мэнди Мур
получила звезду на голливудской Аллее славы. Зрителям она известна по ролям в таких фильмах, как «Спеши любить»
, «Дневники принцессы»
, «Сначала любовь, потом свадьба»
, «Синяя бездна»
, «Тёмные отражения»
и других. В 2017 году она была номинирована на «Золотой глобус» в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Это мы»
.
Поздравить актрису и сказать теплые слова в её адрес пришли коллеги по цеху, среди которых оказались Стерлинг К. Браун
, Сьюзан Келечи Уотсон
, Джон Уэртас
, Крисси Метц
, Дэн Фогельман
, Джастин Хартли
и партнёр Мэнди по мелодраме «Спеши любить» Шейн Уэст
.
«Я так рада быть со всеми вами сегодня
, - сказала актриса в благодарственной речи. - Это огромная честь присоединиться к числу талантливых людей, чьи звезды являются наследием Голливудского бульвара. Будучи маленькой девочкой из Орландо, штата Флорида, я не была уверена, что могу мечтать о чем-то большем. Я не могла даже представить, что что-то подобное когда-нибудь произойдет и все мы окажемся сегодня здесь
».