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Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы

27 марта
2019 год

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27 марта 2019
Американская актриса Мэнди Мур получила звезду на голливудской Аллее славы. Зрителям она известна по ролям в таких фильмах, как «Спеши любить», «Дневники принцессы», «Сначала любовь, потом свадьба», «Синяя бездна», «Тёмные отражения» и других. В 2017 году она была номинирована на «Золотой глобус» в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Это мы».

Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы

Поздравить актрису и сказать теплые слова в её адрес пришли коллеги по цеху, среди которых оказались Стерлинг К. Браун, Сьюзан Келечи Уотсон, Джон Уэртас, Крисси Метц, Дэн Фогельман, Джастин Хартли и партнёр Мэнди по мелодраме «Спеши любить» Шейн Уэст.

Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы

«Я так рада быть со всеми вами сегодня, - сказала актриса в благодарственной речи. - Это огромная честь присоединиться к числу талантливых людей, чьи звезды являются наследием Голливудского бульвара. Будучи маленькой девочкой из Орландо, штата Флорида, я не была уверена, что могу мечтать о чем-то большем. Я не могла даже представить, что что-то подобное когда-нибудь произойдет и все мы окажемся сегодня здесь».
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Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы фотографии
Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы фотографии
Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы фотографии
Мэнди Мур удостоилась звезды на Аллее славы фотографии
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