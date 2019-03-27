СМИ: Николас Кейдж снова решил жениться

Совсем недавно голливудский актёр Николас Кейдж плакался прессе
о своем внезапно закончившемся браке с Элис Ким
, попутно вспоминая предыдущих жен - Патрицию Аркетт
и Лизу Мари Пресли
. А на днях стало известно, что 55-летний Кейдж собрался женится на 23-летней визажистке Эрике Койке
. Пара уже подала официальное прошение на регистрацию брака.
Впервые журналисты заметили Николаса и Эрику вместе около года назад в Пуэрто-Рико, где проходили съемки фильма «Primal»
, в котором был занят Кейдж. Затем папарацци часто ловили их за ужином в дорогих ресторанах Лос-Анджелеса.
Интересно, что одной из причин разрыва с Элис Ким актёр называл большую разницу в возрасте (21 год), однако с новой избранницей разрыв составляет уже 32 года.
Как бы это не оказалось теми же граблями
.