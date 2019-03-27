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СМИ: Николас Кейдж снова решил жениться

27 марта
2019 год

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27 марта 2019
Совсем недавно голливудский актёр Николас Кейдж плакался прессе о своем внезапно закончившемся браке с Элис Ким, попутно вспоминая предыдущих жен - Патрицию Аркетт и Лизу Мари Пресли. А на днях стало известно, что 55-летний Кейдж собрался женится на 23-летней визажистке Эрике Койке. Пара уже подала официальное прошение на регистрацию брака.

СМИ: Николас Кейдж снова решил жениться

Впервые журналисты заметили Николаса и Эрику вместе около года назад в Пуэрто-Рико, где проходили съемки фильма «Primal», в котором был занят Кейдж. Затем папарацци часто ловили их за ужином в дорогих ресторанах Лос-Анджелеса.

Интересно, что одной из причин разрыва с Элис Ким актёр называл большую разницу в возрасте (21 год), однако с новой избранницей разрыв составляет уже 32 года. Как бы это не оказалось теми же граблями.
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СМИ: Николас Кейдж снова решил жениться фотографии
СМИ: Николас Кейдж снова решил жениться фотографии
СМИ: Николас Кейдж снова решил жениться фотографии
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