«Я уже думала поставить жирную точку»: Екатерина Волкова об отношениях с мужем

Российская актриса Екатерина Волкова
, наиболее известная по роли Веры в сериале «Воронины»
, в начале апреля отметит 10-летие знакомства со своим мужем, танцором Андреем Карповым. Пара воспитывает восьмилетнюю дочь Елизавету и считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Но не все у супругов всегда было гладко: как и многие влюбленные, они пережили множество кризисов.
«У нас был перерыв, когда Андрей вспомнил свою первую любовь и начались его метания
, - поделилась Екатерина. - Я уже думала поставить жирную точку. Но именно в этот момент Андрей сказал, что ему нужна только я. Это был его выбор, его решение
».
После этого Волкова заподозрила мужа в связи
с его партнершей по «Танцам со звездами», актрисой Еленой Подкаминской
, однако и этот сложный период супругам удалось пережить.
«Страшное для меня время, мучительное
, - призналась актриса. - Но всё прошло. И могу сказать точно: кризисы, которые мы переживаем, только укрепляют отношения. Так что в итоге — всё в плюс. Пересматриваешь свои взгляды, понимаешь, что ты могла потерять. И стараешься в будущем не совершать таких ошибок. Я самостоятельный человек, слава богу, крепко стою на ногах. Если уж так произойдет, что нам с мужем придется расстаться, — мы расстанемся. Если «химия» пройдет, ничего невозможно будет поделать. Это пока «химия» существует, вы можете даже постоянно ругаться, вас все равно тянет друг к другу. Но если не оказывать внимания своей второй половинке, ее может потянуть к кому-то другому…»
Из-за специфики профессий пара часто и надолго расстается: Екатерина ездит с гастролями, а Андрей - на повышение квалификации. Однако сейчас их отношения строятся на полном доверии, поэтому вынужденную разлуку они переживают легко.
«Все зависит от внутреннего настроя
, - считает Волкова. - Если ты захочешь пойти налево, то ты и здесь найдешь возможность, никуда далеко не уезжая. Вот только нужно ли это? Просто задайтесь вопросом: «Вы готовы в одну минуту все потерять?» Очень отрезвляет
».