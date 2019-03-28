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В дом Натали Портман ворвался общавшийся с ней телепатически преследователь

28 марта
2019 год

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28 марта 2019
Натали Портман страдает от навязчивого внимания со стороны неизвестного мужчины. Не так давно преданный поклонник объявился у дома Натали, названивая в домофон. Мужчина назвался именем Джон Уик (вымышленный персонаж, наёмный убийца из одноименного фильма с Киану Ривзом в главной роли - прим. ред.) и отказывался общаться с кем-либо, кроме Натали. В январе актриса получила запретительный приказ - суд навсегда запретил сталкеру приближаться к Натали, её мужу и детям ближе, чем на 90 метров.

В дом Натали Портман ворвался общавшийся с ней телепатически преследователь

«Джону Уику» нечего было терять, поэтому он нарушил судебное предписание и всё-таки проник к актрисе домой в минувший вторник. Полиция Лос Анджелеса арестовала вооруженного подозреваемого на территории резиденции Портман прямо посреди белого дня (в районе 15.30).
Подозреваемый сообщил полиции, что телепатически общался с Портман несколько раз, после чего был просто обязан предпринять путешествие из Колорадо в Лос Анджелес, чтобы встретиться с ней лично.
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В дом Натали Портман ворвался общавшийся с ней телепатически преследователь фотографии
В дом Натали Портман ворвался общавшийся с ней телепатически преследователь фотографии
В дом Натали Портман ворвался общавшийся с ней телепатически преследователь фотографии
В дом Натали Портман ворвался общавшийся с ней телепатически преследователь фотографии
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