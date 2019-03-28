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Суд признал Настасью Самбурскую виновной в распространении клеветы

28 марта
2019 год

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28 марта 2019
Накануне Нового года в прессе появились новости о том, что у Александра Головина подрастает внебрачный ребёнок, которого актёр не хочет признавать. В этот скандал с лёгкой руки правозащитницы Кати Гордон оказалась втянута и Настасья Самбурская, пустившая мать-одиночку Светлану Белогурову пожить в своей квартире при условии, что Белогурова не станет гастролировать по ток-шоу с историей о том, как плохо с ней обошёлся Головин. Однако после того, как Белогурова это условие нарушила, Самбурская дала ей месяц на выезд из квартиры. Гордон интерпретировала действия Самбурской в весьма спекулятивной форме, выдвинув теорию о том, что актриса находилась в сговоре с Головиным, а аттракцион невиданной щедрости, который устроила Самбурская - ничто иное, как попытка Головина откупиться от Белогуровой через посредника.

Суд признал Настасью Самбурскую виновной в распространении клеветы

Отмахиваясь от обвинений ответными выпадами, Самбурская, как обычно, сказала лишнего, за что и ухватились её оппоненты: «Она (Светлана Белогурова - прим. ред.) на меня в суд подала за клевету. Потому что я сказала, что её ребенок был зачат в состоянии наркотического опьянения. И сейчас мне нужно будет встречаться с участковым. Это уголовное дело, понимаешь? Теперь. Причём, оно еще на контроле на каком-то особом стоит, как мне сообщили. Поеду разбираться. Посмотрим, кто кого переконтролит».

И сегодня стало известно, что Белогурова и Гордон всё-таки «переконтролили» Самбурскую, выиграв дело в суде. О чём Гордон сообщила своей подзащитной в Инстаграме: «Сегодня наша Юридическая Компания снова победила. Самбурская, обливавшая тебя грязью... признана врушей;) Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 27.03.19 года информация, размещённая Самбурской Н.А. на своей странице социальной сети Instagram 23.01.2019 года относительно того, что ребёнок Белогуровой С.С был зачат в состоянии наркотического опьянения, признана порочащей честь и достоинство Белогуровой С.С. Суд обязал указанных ответчиков опубликовать решение по данному делу тем же способом, которым были распространены сведения о том, что ребёнок Белогуровой С. С. был зачат в состоянии наркотического опьянения».

Какое именно наказание ждёт Самбурскую, пока неизвестно.
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Суд признал Настасью Самбурскую виновной в распространении клеветы фотографии
Суд признал Настасью Самбурскую виновной в распространении клеветы фотографии
Суд признал Настасью Самбурскую виновной в распространении клеветы фотографии
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