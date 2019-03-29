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Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

29 марта
2019 год

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29 марта 2019
Похоже, первым человеком на Земле, который уже адаптировался к ускоренному ритму жизни и живёт в формате Твиттера, стал Николас Кейдж. Несколько дней назад в прессе появилось сообщение о том, что 55-летний актёр надумывает жениться в четвертый раз. Оказалось, что пока эта новость совершала паломничество по миру, Кейдж не только успел жениться на своей 23-летней возлюбленной Эрике, но, прожив в браке целых четыре дня, подал на развод.

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Как выяснилось, пара зарегистрировала свой брак 23 марта в Лас Вегасе, и, по словам очевидцев, на момент бракосочетания жених был пьян. Уже через несколько часов после бракосочетания пара покинула отель Белладжио с криками и упреками в адрес друг друга. Протрезвев, Ник подал документы на аннулирование брака на том основании, что они с Эрикой были не в том состоянии, чтобы понимать, что они делают. По словам актёра, Эрика предложила Нику пожениться, и он импульсивно отреагировал, не осознавая возможных последствий принимаемого им решения.
Более того, Кейдж утверждает, что вся затея с браком была мошенничеством, потому что его новоиспеченная супруга не удосужилась раскрыть ему «всю природу и степень её отношений с другим человеком». А также умолчала о своём «криминальном прошлом», что бы это не значило.
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Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы фотографии
Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы фотографии
Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы фотографии
Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы фотографии
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