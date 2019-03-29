Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Похоже, первым человеком на Земле, который уже адаптировался к ускоренному ритму жизни и живёт в формате Твиттера, стал Николас Кейдж
. Несколько дней назад в прессе появилось сообщение о том, что 55-летний актёр надумывает жениться в четвертый раз
. Оказалось, что пока эта новость совершала паломничество по миру, Кейдж не только успел жениться на своей 23-летней возлюбленной Эрике, но, прожив в браке целых четыре дня, подал на развод.
Как выяснилось, пара зарегистрировала свой брак 23 марта в Лас Вегасе, и, по словам очевидцев, на момент бракосочетания жених был пьян. Уже через несколько часов после бракосочетания пара покинула отель Белладжио с криками и упреками в адрес друг друга. Протрезвев, Ник подал документы на аннулирование брака на том основании, что они с Эрикой были не в том состоянии, чтобы понимать, что они делают. По словам актёра, Эрика предложила Нику пожениться, и он импульсивно отреагировал, не осознавая возможных последствий принимаемого им решения.
Более того, Кейдж утверждает, что вся затея с браком была мошенничеством, потому что его новоиспеченная супруга не удосужилась раскрыть ему «всю природу и степень её отношений с другим человеком». А также умолчала о своём «криминальном прошлом», что бы это не значило.