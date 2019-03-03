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Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым

3 марта
2019 год

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3 марта 2019
Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова стала героиней очередного выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала о своих былых чувствах к Владимиру Машкову.

Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым

Актриса поделилась воспоминаниями о том, как познакомилась с артистом Владимиром Машковым. Тогда, много лет назад, Ольга должна была уехать в Германию на стажировку, а перед этим она провела неделю в Москве. В первый же день Ломоносова посетила Табакерку, где и произошло знакомство с Машковым. Он произвел такое впечатление на актрису, что та решила отказаться от поездки в Германию.

«Он был не свободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре, но не из-за того, что там был кто-то, просто мне было интересно», - рассказала Ольга.

Ранее в интервью Ломоносова уже рассказывала о мимолетном романе с Машковым и о том, что ее заставили остаться в Москве именно взаимные чувства.

«Папа очень долго собирал документы, подыскивал мне квартиру в Германии. А потом я пришла и сказала, что никуда не поеду. Думала, он меня убьет. Но за время в Москве я поняла, что хочу заниматься именно этим, работать в театре», - признавалась актриса.

Однако, когда Ольга приехала в Москву из родного Киева, былые чувства у Машкова угасли. В театре актрисе давали только мелкие роли, а ради российского гражданства ей пришлось заключить фиктивный брак.

Успеха в карьере Ломоносовой удалось добиться только в 2000-х. Тогда же она встретила свою настоящую любовь – актера и режиссера Павла Сафонова, с которым они вместе уже много лет. Ольга и Павел воспитывают троих детей, но жениться не хотят.

Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым

«Мы до сих пор не женаты. Я никогда к этому не стремилась. Нам просто действительно хорошо вдвоем, и именно это я считаю самым важным», - отметила Ломоносова.

Первую дочь актриса родила в 2006 году, как раз тогда, когда снималась в сериале «Не родись красивой». Кстати, Ольга призналась, что начала сниматься в этом сериале только из-за нехватки денег.

«Я категорически не хотела играть в этом сериале. Мне казалось, это творческое падение. Я ведь до этого работала в «Детях Арбата». Но в тот момент я как раз купила квартиру, нужно было делать ремонт. Именно поэтому я согласилась на работу, предполагая, что съемки продлятся не больше месяца. Кто же знал, что проект окажется настолько популярным».
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Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым фотографии
Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым фотографии
Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым фотографии
Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым фотографии
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