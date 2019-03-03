Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с Владимиром Машковым

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова
стала героиней очередного выпуска программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказала о своих былых чувствах к Владимиру Машкову
.
Актриса поделилась воспоминаниями о том, как познакомилась с артистом Владимиром Машковым. Тогда, много лет назад, Ольга должна была уехать в Германию на стажировку, а перед этим она провела неделю в Москве. В первый же день Ломоносова посетила Табакерку, где и произошло знакомство с Машковым. Он произвел такое впечатление на актрису, что та решила отказаться от поездки в Германию.
«Он был не свободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре, но не из-за того, что там был кто-то, просто мне было интересно»
, - рассказала Ольга.
Ранее в интервью Ломоносова уже рассказывала о мимолетном романе с Машковым и о том, что ее заставили остаться в Москве именно взаимные чувства.
«Папа очень долго собирал документы, подыскивал мне квартиру в Германии. А потом я пришла и сказала, что никуда не поеду. Думала, он меня убьет. Но за время в Москве я поняла, что хочу заниматься именно этим, работать в театре»
, - признавалась актриса.
Однако, когда Ольга приехала в Москву из родного Киева, былые чувства у Машкова угасли. В театре актрисе давали только мелкие роли, а ради российского гражданства ей пришлось заключить фиктивный брак.
Успеха в карьере Ломоносовой удалось добиться только в 2000-х. Тогда же она встретила свою настоящую любовь – актера и режиссера Павла Сафонова
, с которым они вместе уже много лет. Ольга и Павел воспитывают троих детей, но жениться не хотят.
«Мы до сих пор не женаты. Я никогда к этому не стремилась. Нам просто действительно хорошо вдвоем, и именно это я считаю самым важным»
, - отметила Ломоносова.
Первую дочь актриса родила в 2006 году, как раз тогда, когда снималась в сериале «Не родись красивой». Кстати, Ольга призналась, что начала сниматься в этом сериале только из-за нехватки денег.
«Я категорически не хотела играть в этом сериале. Мне казалось, это творческое падение. Я ведь до этого работала в «Детях Арбата». Но в тот момент я как раз купила квартиру, нужно было делать ремонт. Именно поэтому я согласилась на работу, предполагая, что съемки продлятся не больше месяца. Кто же знал, что проект окажется настолько популярным»
.