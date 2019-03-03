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Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри перенес инсульт

3 марта
2019 год

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3 марта 2019
52-летний актер Люк Перри, известный по культовому сериалу 90-х «Беверли Хиллз 90210», на этой неделе был госпитализирован с инсультом, сообщают американские СМИ. Появились даже слухи, что Люк впал в кому, но позже его менеджер их опроверг.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри перенес инсульт

Сообщается, что 27 февраля Перри почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован. В больнице у актера диагностировали обширный инсульт. Сейчас представитель Люка Перри никаких комментариев по поводу его состояния не дает.

Есть информация, что именно в этот день Перри должен был подписать контракт на роль в продолжении сериала «Беверли Хиллз 90210». Однако из-за проблем со здоровьем Люк не появится в обновленной версии сериала.
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Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри перенес инсульт фотографии
Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри перенес инсульт фотографии
Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри перенес инсульт фотографии
Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри перенес инсульт фотографии
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