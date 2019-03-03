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Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»

3 марта
2019 год

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3 марта 2019
27 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. Зрителям картину представил сам режиссер в компании исполнителя главной роли Алексея Серебрякова, а также директора кинопрокатной компании «Экспонента фильм» Юлии Муравовой.

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»

По словам Серебрякова, «Ван Гоги» - это глубоко личная исповедальная история, «роль на сопротивление», где ему пришлось сильно концентрироваться, поскольку это «человеческое высказывание, сильное, интимное, глубокое по смыслу и достаточно разнообразное по инструментарию».

По сюжету, Марк - одинокий 53-летний художник, живущий за границей, русский эмигрант - возвращается на родину, чтобы навестить отца — известного дирижера. Еще в юности герой сбежал из дома, и их отношения с отцом превратились в любовь-ненависть. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

Среди гостей премьерного показа были Светлана Ходченкова, Ксения Раппопорт, Светлана Немоляева, Леонид Ярмольник, Полина Агуреева, Татьяна Друбич, Алена Хмельницкая, Мария Шумакова, Михаил Идов, Андрей Смоляков, Лариса Гузеева, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Ирина Розанова, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, Владимир Познер, Филипп Киркоров и другие.

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Сергей Ливнев и Филипп Киркоров

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Светлана Немоляева

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Ксения Раппопорт

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Лариса Гузеева с дочерью

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Никита Ефремов

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Мария Ивакова

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Алика Смехова с сыном

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Алексей Серебряков

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Владимир Познер

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Андрей Смоляков

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Мария Шумакова

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Светлана Ходченкова

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Алена Чехова

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Анна Михалкова

Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»
фото: Алена Хмельницкая

«Замечательный, пронзительный и нежный - вот, что я могу сказать про фильм. Замечательные, просто фантастические, актерские работы. Про главных героев, я думаю, критики напишут. А про игру Елены Кореневой и потрясающую работу Светланы Немоляевой хочу сказать лично — это просто наслаждение», - поделилась своими эмоциями после просмотра Ксения Раппопорт.

В российский прокат фильм «Ван Гоги» выйдет 7 марта 2019 года.
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Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги» фотографии
Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги» фотографии
Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги» фотографии
Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги» фотографии
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