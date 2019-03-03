Лариса Гузеева, Светлана Ходченкова, Светлана Немоляева и «Ван Гоги»

27 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. Зрителям картину представил сам режиссер в компании исполнителя главной роли Алексея Серебрякова, а также директора кинопрокатной компании «Экспонента фильм» Юлии Муравовой.
По словам Серебрякова, «Ван Гоги» - это глубоко личная исповедальная история, «роль на сопротивление», где ему пришлось сильно концентрироваться, поскольку это «человеческое высказывание, сильное, интимное, глубокое по смыслу и достаточно разнообразное по инструментарию».
По сюжету, Марк - одинокий 53-летний художник, живущий за границей, русский эмигрант - возвращается на родину, чтобы навестить отца — известного дирижера. Еще в юности герой сбежал из дома, и их отношения с отцом превратились в любовь-ненависть. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.
«Замечательный, пронзительный и нежный - вот, что я могу сказать про фильм. Замечательные, просто фантастические, актерские работы. Про главных героев, я думаю, критики напишут. А про игру Елены Кореневой и потрясающую работу Светланы Немоляевой хочу сказать лично — это просто наслаждение», - поделилась своими эмоциями после просмотра Ксения Раппопорт.
В российский прокат фильм «Ван Гоги» выйдет 7 марта 2019 года.