Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца

30 марта
2019 год

Лайфстайл >>
30 марта 2019
София Каштанова, известная по сериалу «Полицейский с Рублевки», поделилась с подписчиками радостной новостью – два месяца назад она стала мамой.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца

«Друзья, в мире много перемен и всяких новшеств. Вот что нового у меня. Многие из вас уже разглядели, хоть я и «комуфлировалась». Уже почти два месяца, как я стала мамой, и нет ничего на земле прекрасней. Теперь смогу быть с вами более общительной», - рассказала София.

Стоит отметить, что актриса действительно тщательно скрывала свою беременность. Она перестала появляться на светских мероприятиях, стала редко сниматься в кино и проводить больше времени у родителей в Мексике.

Пол ребенка и его имя Каштанова пока не рассекретила. Кстати, кто стал отцом малыша – тоже неизвестно.
версия для печати
Ссылки по теме
«Мне по кайфу, когда женщина рожает»: Артур Смольянинов поспорил с феминисткой на тему абортов
Поиск по меткам
детисоцсети
персоны
Софья Каштанова

фотографии >>
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца фотографии
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца фотографии
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца фотографии
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дамир Салимов
28 марта ушёл из жизни режиссёр Дамир Салимов.
Нодар Мгалоблишвили
26 марта ушёл из жизни актёр Нодар Мгалоблишвили.

День рождения >>

Вадим Андреев
Лайма Вайкуле
Ксения Виват
Галина Виноградова
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Ядвига Анджеевская
Адрианна Беджиньская
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Ричард Эй Дайсарт
Ян Зиринг
Мария Хофштатер
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен