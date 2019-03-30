Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца

София Каштанова
, известная по сериалу «Полицейский с Рублевки»
, поделилась с подписчиками радостной новостью – два месяца назад она стала мамой
.
«Друзья, в мире много перемен и всяких новшеств. Вот что нового у меня. Многие из вас уже разглядели, хоть я и «комуфлировалась». Уже почти два месяца, как я стала мамой, и нет ничего на земле прекрасней. Теперь смогу быть с вами более общительной»
, - рассказала София.
Стоит отметить, что актриса действительно тщательно скрывала свою беременность. Она перестала появляться на светских мероприятиях, стала редко сниматься в кино и проводить больше времени у родителей в Мексике.
Пол ребенка и его имя Каштанова пока не рассекретила. Кстати, кто стал отцом малыша – тоже неизвестно.