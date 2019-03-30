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Елена Корикова опровергла слухи об ограблении

30 марта
2019 год

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30 марта 2019
Позавчера в прессе появилась информация о том, что актриса Елена Корикова стала жертвой ограбления. Сообщалось, что из ее автомобиля марки Mini Countryman украли сумку с документами, деньгами и банковскими картами. Это случилось на стоянке одного известного торгового центра.

Елена Корикова опровергла слухи об ограблении

Корикова якобы оставила свой автомобиль в зоне разгрузки, куда посетители заезжают, чтобы облегчить погрузку своих покупок. Елена отлучилась на несколько минут, чтобы забрать свои пакеты, но этого хватило грабителям, чтобы вытащить ее сумку из авто.

Однако Корикова опровергла эту информацию в Инстаграме.

«Добрый день, мои уважаемые подписчики! Хочу успокоить тех, кто уже прочитал утреннюю «новость». Никакой кражи в зоне разгрузки не было, и кошелёк с документами и банковскими картами, слава Богу, на месте! Но все-равно хочется сказать, чтобы люди, увлечённые погрузкой купленных товаров, были бдительны и не оставляли ценные вещи в этот момент в машине!», - обратилась к подписчикам актриса.
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Елена Корикова опровергла слухи об ограблении фотографии
Елена Корикова опровергла слухи об ограблении фотографии
Елена Корикова опровергла слухи об ограблении фотографии
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