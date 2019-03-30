Юлий Гусман перенес операцию на сердце

75-летний Юлий Гусман
недавно был госпитализирован из-за проблем с сердцем. А позднее врачи приняли решение провести операцию.
О госпитализации Гусмана знали только родные и близкие. Сам режиссер предпочитает не комментировать эту ситуацию. Известно, что в ходе операции медики провели чистку сосудов. Сейчас состояние здоровья Юлия Соломоновича стабильное.
Слухи о проблемах с сердцем у режиссера появились еще давно. Однако в нескольких интервью Гусман, который имеет медицинское образование, утверждал, что тщательно следит за своим здоровьем.