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Юлий Гусман перенес операцию на сердце

30 марта
2019 год

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30 марта 2019
75-летний Юлий Гусман недавно был госпитализирован из-за проблем с сердцем. А позднее врачи приняли решение провести операцию.

Юлий Гусман перенес операцию на сердце

О госпитализации Гусмана знали только родные и близкие. Сам режиссер предпочитает не комментировать эту ситуацию. Известно, что в ходе операции медики провели чистку сосудов. Сейчас состояние здоровья Юлия Соломоновича стабильное.

Слухи о проблемах с сердцем у режиссера появились еще давно. Однако в нескольких интервью Гусман, который имеет медицинское образование, утверждал, что тщательно следит за своим здоровьем.
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Юлий Гусман перенес операцию на сердце фотографии
Юлий Гусман перенес операцию на сердце фотографии
Юлий Гусман перенес операцию на сердце фотографии
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