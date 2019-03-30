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«Самый главный жанр в России — это реконструкция»: Шнуров о заседаниях в Госдуме

30 марта
2019 год

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30 марта 2019
Сергей Шнуров дал интервью телеканалу РБК, в котором рассказал о том, во сколько ему обошелся развод с Матильдой, о заседаниях в Госдуме и о роспуске группировки «Ленинград».

«Самый главный жанр в России — это реконструкция»: Шнуров о заседаниях в Госдуме

О том, почему не стоит зацикливаться на почитании Пушкина

«Я сказал, что Пушкин не всё — есть кое-что ещё. Я хотел обратить внимание наших заседателей на то, что они остались немножко в XIX веке, они живут этими своими категориями романтизма. До сих пор все высокопарное и розовенькое воспринимают как культуру в хорошем смысле слова, а всё то, что сереньким, — то у них не культура, то у них бескультурье. Культура много шире, намного объёмнее. И окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть ещё Баратынский, окромя Есенина есть Клюев.

Культура большая, она уже не может быть такой же, как в XIX веке. Госдума мыслит парадигмой реконструктора. Самый главный жанр в России — это реконструкция. Мы пытаемся воссоздать то, что уже ушло. Причем делаем это из картона, разово. Зачем?.. Вы не сделаете ничего подобного. У нас бегают какие-то красноармейцы по улице в определенные дни. Это называется культура? Нет, это не культура. Это попытка затормозить время. Всеми средствами вцепиться в настоящее и остановить течение времени».

О своем членстве в общественном совете при комитете Госдумы по культуре

«Нужно быть абсолютным глупцом, чтобы поверить, что меня может кто-то услышать в Госдуме. Единственное, что я могу изменить — это высказать свою точку зрения. Но это не поменяет ровным счетом ничего. Хотя, может быть, когда-нибудь где-то это и аукнется. Решить, что мои речи могут что-то поменять — это очень самонадеянно».

О Сергее Собянине и выборах губернатора Санкт-Петербурга

«Меня устраивал Полтавченко (бывший губернатор Санкт-Петербурга - прим.ред.) своим бездействием. Беглов (временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга - прим.ред.), если его воспринимать как правопреемника Полтавченко, если он будет действовать такими же методами, то есть ничего не делать, то мне нравится. Мне кажется, что Петербургу на данном этапе не пойдет управленец с какими-то идеями. Петербург такой город, с ним нужно деликатно обходиться. Собянин (мэр Москвы — прим.ред.) Петербургу точно не нужен. Наивно полагать, что фамилия или какой-то человек что-то решат. Решит, конечно, бюджет. Если будет выделен нечеловеческий бюджет, как в случае с Москвой, даже какая-нибудь столица Гватемалы засияет всеми красками. Дело в деньгах. Но подход Собянина — он очень радикальный. Да и Москве такой идет, Москва должна обновляться. Петербург должен обновляться очень деликатно. Можно что-нибудь сделать так, что будет совсем не так, как было. Во мне говорит человек старых взглядов и догмы. Я думаю, что молодому поколению, наоборот, все понравилось бы. Что меня спрашивать, я на выборы не хожу…»

«Самый главный жанр в России — это реконструкция»: Шнуров о заседаниях в Госдуме

О своих доходах

«Я могу не зарабатывать, я уже заработал. На что-то буду жить, не знаю. На что-нибудь. Я 20 лет выхожу на сцену. Тренькаю на гитаре. Фактически, кроме развода с женой, у меня никаких расходов не было. Я ни на что не тратил, мне, в общем-то, деньги девать было некуда. Я прекрасно помню, когда я попал в список Forbes в 2003 году! Так что деньги у меня водились давно. Большие деньги у меня появились один раз, когда мы с моим приятелем шли, мы в школе еще учились, и он нашел 25 рублей, прямо на улице лежали. Мы купили ящик пива».

О цене развода с Матильдой

«Если бы я был пенсионеркой с пенсией 8 тысяч рублей, я бы точно ответил, на что трачу. Чем сложнее жизнь, тем точнее ты вымеряешь, что ты должен купить, чтобы завтра не умереть. У меня ситуация иная. Матильде после развода досталось больше половины, кажется. Не сказал бы, что жалею, но и не рад».​

О роспуске группировки «Ленинград»

«Из каждого утюга уже звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, ну классно, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену. Ирина Понаровская, Алла Пугачева — те же самые мелодии по специфике звучания. Я так реализовал размышления на тему большого застоя.

Так как я понимаю, что сейчас застой в некотором роде начинает уже вибрировать, не понимаю пока, в какую сторону это все качается, но предчувствую движение, я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, опять же, на мой взгляд, закончилась».

О заработках до «Ленинграда»

«Я начинал с литературной деятельности. За свои собственные деньги — благо они у меня водились — издал книжку. В клубах устраивал литературные чтения. Это были совершенно похабные рассказы в духе Чарльза Буковски, помноженного на три, наверное. Работал на радиостанции «Модерн», получал очень нехилые по тем временам деньги. На радио «Модерн» на тот момент работали Дмитрий Нагиев, Бачинский со Стиллавиным, Рост. В общем, такая звездная была компашка».
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«Самый главный жанр в России — это реконструкция»: Шнуров о заседаниях в Госдуме фотографии
«Самый главный жанр в России — это реконструкция»: Шнуров о заседаниях в Госдуме фотографии
«Самый главный жанр в России — это реконструкция»: Шнуров о заседаниях в Госдуме фотографии
«Самый главный жанр в России — это реконструкция»: Шнуров о заседаниях в Госдуме фотографии
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