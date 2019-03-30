Анджелина Джоли призвала к суду над всеми, кто совершил преступление в отношении женщин

29 марта Анджелина Джоли
в качестве посла доброй воли ООН выступила на заседании Генассамблеи всемирной организации, посвященной миротворческим операциям в мире. В своей речи актриса в очередной раз призвала общественность к защите женщин во время вооруженных конфликтов. А также призвала других женщин к участию в миротворческих миссиях.
«Нам все еще многое предстоит сделать, чтобы увеличить число женщин в миротворческих миссиях. Сегодня утром я провела встречу с выдающимися представительницами миротворчества. Я уверена, что чем больше они будут вовлечены в работу миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий».
«Во всем мире есть бесчисленное количество женщин, которые занимают руководящие посты, берут судьбу в собственные руки, но в то же время большинство жертв военных конфликтов - по-прежнему женщины. Среди беженцев, жертв насилия также большинство - женщины».
В заключение актриса высказала мысль об обязательном наказании лиц, совершивших преступления в отношении женщин: «Мы должны добиться того, чтобы любой, кто совершает преступления в отношении женщин, без всяких исключений предстал перед судом и понес наказание»
.