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Анджелина Джоли призвала к суду над всеми, кто совершил преступление в отношении женщин

30 марта
2019 год

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30 марта 2019
29 марта Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли ООН выступила на заседании Генассамблеи всемирной организации, посвященной миротворческим операциям в мире. В своей речи актриса в очередной раз призвала общественность к защите женщин во время вооруженных конфликтов. А также призвала других женщин к участию в миротворческих миссиях.

Анджелина Джоли призвала к суду над всеми, кто совершил преступление в отношении женщин

«Нам все еще многое предстоит сделать, чтобы увеличить число женщин в миротворческих миссиях. Сегодня утром я провела встречу с выдающимися представительницами миротворчества. Я уверена, что чем больше они будут вовлечены в работу миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий».

«Во всем мире есть бесчисленное количество женщин, которые занимают руководящие посты, берут судьбу в собственные руки, но в то же время большинство жертв военных конфликтов - по-прежнему женщины. Среди беженцев, жертв насилия также большинство - женщины».

В заключение актриса высказала мысль об обязательном наказании лиц, совершивших преступления в отношении женщин: «Мы должны добиться того, чтобы любой, кто совершает преступления в отношении женщин, без всяких исключений предстал перед судом и понес наказание».
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Анджелина Джоли призвала к суду над всеми, кто совершил преступление в отношении женщин фотографии
Анджелина Джоли призвала к суду над всеми, кто совершил преступление в отношении женщин фотографии
Анджелина Джоли призвала к суду над всеми, кто совершил преступление в отношении женщин фотографии
Анджелина Джоли призвала к суду над всеми, кто совершил преступление в отношении женщин фотографии
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